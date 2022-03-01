З 1 березня в Україні зростуть пенсії — кому чекати надбавки

Українцям з 1 березня підвищать пенсії / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні з 1 березня проведуть індексацію пенсій, а також підвищать виплати вразливим верствам населення.Середній розмір підвищення становитиме 260 грн, найменший — 100 грн.

Про це йдеться у проєкті постанови КМУ.

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Індексація виплат із 1 березня становитиме 14%. Виплати проіндексують таким чином:

військовослужбовцям (загалом на 705 грн);

страхові пенсії, призначені до 2019 року (загалом 500 грн, а мінімум 100);

мінімальна пенсія для осіб із інвалідністю внаслідок аварії на ЧАЕС та інші пенсії, призначені ліквідаторам трагедії (у середньому на 400 грн).

Ті, хто не потрапив до цього списку, також можуть розраховувати на доплати. Усім, хто не потрапив під індексацію, почнуть доплачувати 135 грн.

Як отримати виплату в умовах воєнного часу

У зв'язку з запровадженням в Україні військового стану пенсії та іншу допомогу дозволили отримувати за допомогою грошових переказів.

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Якщо люди не в змозі з якихось причин отримати гроші за місцем проживання (поштою) або немає можливості відправити їх на вказаний рахунок, то виплата пенсій та допомог буде здійснюватись грошовим переказом.

"Мінсоцполітики разом із Пенсійним фондом та іншими органами зв'яжуться з одержувачами через особистий е-кабінет Пенсійного фонду для уточнення фактичного місця проживання у цих умовах", – йдеться у відповідній ухвалі Кабінету міністрів.

Раніше ми порівнювали розмір пенсій в різних країнах СНД.

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Також ми розповідали, чому українці так і не навчилися збирати гроші.