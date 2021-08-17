Ринок пального: ціни на бензин і дизель пішли вниз, на скільки ще може подешевшати пальне

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Пальне в Україні почало дешевшати, але поки це не дуже помітно. Ціни знижені далеко не на весь асортимент, а скраплений газ дорожчає,як і раніше. Про те, що буде з цінами на пальне на цьому тижні, розповіли наші експерти: директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев і експерт ринку скрапленого газу Артем Куюн.

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Що змінилося за тиждень

Мінекономіки 13 серпня оприлюднило нові рекомендовані ціни на бензин і дизпальне, які діятимуть у найближчу декаду серпня. Максимальна роздрібна ціна на "звичайний" бензин не повинна перевищувати 31,67 грн/л (-19 коп.), на "звичайний" дизель – 28,64 грн/л (-60 коп.).

Нагадаємо: регулювання цін на не преміальні бензин і ДП уряд ввів у травні цього року на час карантину, щоб не допустити необґрунтованого зростання цін. Ціни на преміум-пальне і автогаз не регулюються.

Трейдери відреагували своєрідно: якщо дизель подешевшав у середньому на 21 коп./л, то бензин А-95 – лише на п'ять копійок, а на "92-й" середні ціни не змінилися. У чотирьох областях і в Києві А-92 навіть подорожчав на 1-14 коп./л, однак ціни на нього залишилися нижчими від граничних.

А-95 подешевшав на 2-12 коп./л у всіх регіонах, крім Сумської області, де ціни на бензин найнижчі, і Києва. На Сумщині моніторинг показав зростання на 1 коп./л, в столиці "п'ятий" подорожчав на 9 коп./л, до 31,59 грн/л, недобравши до граничних цін дві копійки.

Найпомітніше знизилася вартість ДП: у більшості областей воно подешевшало на 20-25 коп./л. Найбільше здешевлення в Кіровоградській області: на 34 коп./л, найнезначніше – в Сумській: на 3 коп./л. Але в Києві дизель знову-таки додав у ціні 12 копійок.

Автогаз продовжує бити цінові рекорди: середня вартість виросла за тиждень ще на 20 коп./л, до 17,42 грн/л.

Найбільше зростання цін в Луганській області – на 34 коп./л (до 17,79 грн/л).

Найвищі ціни в двох регіонах: Луганській області і Києві. А-92 і автогаз найдорожчі на Луганщині: А-92 тут коштує 30,77 грн/л, газ – 17,79 грн/л. А дизель і А-95 – у столиці: відповідно 29,64 і 31,59 грн/л.

Найнижчі ціни на бензини і в Сумській області: А-92 – 28,21 грн/л, А-95 – 29,29 грн/л, на ДП – в Миколаївській області: 27,80 грн/л. Найдешевший газ на Харківщині – 17,20 грн/л і в Києві – 17,21 грн/л.

Розкид цін збільшився за всіма видами пального. На А-92 розкид становить 9,1% (2,56 грн/л), було 8,8%, на А-95 – 7,9% (2,30 грн/л), було 7,6%, на дизель – 6,6% (1,84 грн/л), було 6,3%, на автогаз – 3,4% (0,59 грн/л), було 2,6%.

Які ціни у всіх регіонах і наскільки вони змінилися за тиждень – див. інфографіки.

Ціни на А-92

Середня ціна по Україні – 29,32 грн/л

Ціни на А-95

Середня ціна по Україні – 30,22 грн/л

Ціни на ДП

Середня ціна по Україні – 28,25 грн/л

Ціни на LPG

Середня ціна по Україні – 17,42 грн/л

Аналіз ситуації на ринку

Експерти кажуть, що головна причина зниження цін в роздробі – минулого тижня почалося здешевлення бензину і особливо дизпального в опті. За тиждень ціни на дрібнооптові партії ДП в середньому знизилися на 90 коп./л (-3,62%), на бензини – на 13-18 коп./л (-0,56%).

У роздробі окремі мережі також істотно опустили ціни. Якщо середня ціна А-95 знизилася на 5 коп./л, до 30,22 грн/л, то, наприклад, WOG опустив ціну на нього на 19 коп./л, до 31,67 грн/л, на ДП – на 60 коп./л, до 28,64 грн/л. SOCAR знизив ціну бензинів на 19-21 коп./л.

У мережі Shell А-92 і А-95 подешевшали на 9 і 19 коп/л, до 30,80 і 31,67 грн/л, ДП – на 55 коп./л, до 28,69 грн/л. У мережі KLO на 55 коп/л подешевшав тільки дизель, до 28,54 грн/л.

Сергій Куюн підтримав практику держрегулювання цін на нафтопродукти. За його оцінкою, попередні дані говорять про те, що продажі в мережах з легальним пальним виросли, а частка підробленого бензину на ринку зменшилася.

"Під час липневих "гойдалок", пов'язаних з легким дефіцитом продукту на ринку, вдалося уникнути панічного зростання цін на АЗС, – аргументував Сергій Куюн. – А воно точно було б, якби не "стеля". В опті ціна злетіла майже на 2 грн/л, але на "пістолеті" це не позначилося. І ще більше я не впевнений, що ціни так швидко пішли б униз, як ідуть уже другу декаду, згідно з розрахунками на основі світових котирувань. Ну і головне: зникла конспірологія щодо картелів, змов... Цікавить логіка ціноутворення – дивіться на сайті Мінекономіки".

Геннадій Рябцев зазначив, що на ринку з'явилася нова тенденція: стали більше продавати преміального пального, ціни на яке не підлягають держрегулюванню. Експерт каже, що така практика помітна в Києві і містах-мільйонниках і мало популярна в глибинці, де доходи населення помітно нижчі. Хоча, за його словами, в нормативних документах немає поділу палива на "звичайне" і "преміальне".

Зріджений газ продовжив дорожчати.

Як повідомив Артем Куюн, за тиждень середня ціна газу в мережах АЗС підвищилася на 20 коп./л, до 17,42 грн/л. Зростання було значніше в мережах нижнього цінового сегмента. Так KLO і "Авантаж 7" підняли ціни на 40 коп./л і 60 коп./л, до 17,89 грн/л і 16,98 грн/л. У мережі UPG ціна виросла на 40 коп./л – до 17,35 грн/л. На станціях AMIC газ подорожчав на 41 коп./л, до 17,35 грн/л, на "БРСМ-Нафта" і Motto – на 33 і 35 коп./л, до 17,58 до грн/л і 17,41 грн/л. "Приват" підвищив ціни на 35 коп./л, до 16,96 грн/л. На OKKО вартість газу піднялася на 30 коп./л, до 17,99 грн/л, на SOCAR – на 10 коп./л, до 17,98 грн/л.

"Середня роздрібна ціна газу з початку липня по 13 серпня зросла на 2,05 грн/л, тоді як оптові партії на подорожчали до 29 070 грн/т (+2,55 грн/л в перерахунку)", – підсумував Артем Куюн.

Що може змінитися за тиждень

Прогнози експертів збігаються: ціни на бензини і дизпальне на цьому тижні зупиняться.

"На ринку рівновага попиту і пропозиції, нафтопродуктів достатньо, тому немає передумов для зміни цін", – пояснив Сергій Куюн.

Геннадій Рябцев також очікує стабільних цін як на бензин, так і на ДП, бо оператори ринку вже відреагували на нові, більш низькі, рекомендовані Кабміном ціни. Нові розрахунки від Мінекономіки з'являться ближче до дня Незалежності, тому на ринку встановиться "ціновий штиль".

Автогаз ще тиждень буде дорожчати, оскільки що потенціал зростання оптових цін (2,55 грн/л) не вибрано, впевнений Артем Куюн.

"Поки ціни в опті припинили швидке зростання. Схоже, що буде аналогічний тиждень, зростання цін в межах 50 коп./л", – прогнозує Артем Куюн.

Експерт очікує, що зменшиться розкид у ціні на газ між дорогими преміальними мережами і мережами економ-сегмента. Перші, за його розрахунками, підвищать ціни на 10-15 коп./л, другі – на 30-50 коп. Якщо це станеться, то в преміум-сегменті ціна газу перевищить 18 грн/л, в економ-сегменті дійде 17,50-17,80 грн/л.

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