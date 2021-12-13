Впав нижче 27 грн: НБУ розрахував курс долара на 14 грудня

Що буде з курсом 14 грудня / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на вівторок, 14 грудня:

13.11 14.12 Зміна 1 долар США 27,02 грн 26,88 грн -0,14 1 євро 30,45 грн 30,32 грн -0,13

Порівняно з курсом НБУ на понеділок, 13 грудня, долар подешевшав на 14 копійок, а євро на 13 копійок.

Реклама

Що буде з курсом далі?

За словами експерта "Сьогодні" керівника відділу аналітики ГК Forex Club Андрія Шевчишина, після падіння долара нижче 27 грн. виникне вже спекулятивний попит, який підніме котирування вище.

А керівник "EXANTE Україна" Володимир Позній раніше розповів, що стрибок американської валюти вище 28 грн за долар до кінця року – цілком можливий. Проте ймовірніше, на думку експерта, долар відкотиться до 26,5 грн до кінця 2021 року з тенденцією на поступове зміцнення у 2022 році.

На курс долара в Україні вплине й недавня зустріч президентів Байдена та Путіна, Ми також писали про те, що буде з доларом найближчим часом.