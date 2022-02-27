Рублю нічого не допоможе! Захід домовився заморозити активи Центробанку Росії

Центробанк не зможе підтримати рубль на фондовому ринку / Фото: Колаж: Сьогодні

Західні країни домовилися про заморожування активів Центробанку Росії у відповідь на путінський напад.

Про це йдеться у зверненні Білого дому.

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Наголошується, такі заходи запроваджуються для того, щоб не дозволити Центробанку використати свої міжнародні рахунки для підриву санкцій.

Що це означає?

Заморожування активів Центробанку означає, що 640 мільярдів доларів США недоступні РФ. Відповідно, Центробанк ніяк не зможе підтримати рубль на валютному ринку в Москві, який без вливання коштів може обвалиться ще більше.

"І коли завтра відкриється валютний ринок у Москві, підтримати курс рубля російський Центробанк зможе лише молитвою! Амінь. Це буде гарний політ", – написав нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

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Відключення Росії від SWIFT

Крім заморозки активів Центробанку, пакет санкцій США та ЄС включає відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT, яку використовують більшість іноземних банків.

Це означає, що Росія не зможе проводити банківські платежі з банками, що використовують SWIFT, а це всі операції з поточного та фінрахунку – експорт, імпорт, інвестиції.

Населення РФ не зможе розраховуватися своїми платіжними картками за кордоном.

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"Сьогодні" також писали, яка країна готує заморожування активів "Газпрому", і розповідали, як підтримати грошима українську армію.