Росія знову експериментує? Що відбувається з транзитом газу через Україну

Обсяг транзиту газу через Україну падає кілька днів поспіль / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Обсяг прокачування газу через Україну російською компанією "Газпром" у січні 2021 року становив у середньому 54 млн. куб. м на добу (мінімум 43 млн куб. м та максимум 74 млн куб. м), що вдвічі менше, ніж передбачено довгостроковим контрактом.

Про це пише видання Інтерфакс, з посиланням на оперативні дані "Оператора ГТС України".

Реклама

Повідомляється, що після 107 млн кубометрів 1 лютого, 91 млн кубометрів 2 лютого, 83 млн кубометрів 3 лютого, подана "Газпромом" номінація на 4 лютого становить всього 70 млн кубометрів.

При цьому "Газпром" і надалі відмовляється бронювати потужності газопроводу "Ямал-Європа", щоб прокачувати газ до країн ЄС, свідчать дані GSA.

Вартість газу на європейському хабі TTF підвищилася до $937 за 1000 кубометрів у четвер після $884 в середу.

Реклама

Зазначимо, що потужність ГТС України становить 145 млрд. куб. м і цього цілком достатньо, щоб забезпечити весь експорт блакитного палива до Євросоюзу без додаткових газопроводів.

Що буде з наступним опалювальним сезоном?

Україна вже розпочала підготовку до наступної зими: "Нафтогаз" планує імпортувати майже 300 млн. кубометрів газу з країн Європи. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, газ закуповуватимуть в Угорщині, Польщі та Словаччині.

Також розпочався процес імпорту газу, який буде закачано для стійкого проходження вже наступного опалювального сезону.

Реклама

Раніше ми розповідали, що Україна та Польща задумали побудувати загальний газопровід, щоб збільшити обсяги постачання газу на Схід.