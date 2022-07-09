Росія відремонтує дороги в Україні — яким чином

Загалом відновлення доріг триватиме близько чотирьох років / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

На відновлення доріг Україні потрібно 900 млрд грн. Ці гроші планують брати із заморожених активів Росії.

Про це повідомив заступник голови "Укравтодору" Андрій Івко в інтерв'ю "Сніданку з 1+1".

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За його словами, в першу чергу відновлюють дороги, які з'єднують облцентри з маленькими населеними пунктами, це узгоджується з ВСУ. Також спочатку відбудовуються гуманітарні дороги, такі як Київ-Чоп, Київ-Харків, Київ-Чернігів.

Загалом відновлення триватиме близько чотирьох років, але базові інфраструктурні елементи в "Укравтодорі" обіцяють відновити вже через рік-півтора.

Як повідомив заступник голови "Укравтодору", у цьому процесі допомагає Україні Чехія.

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"Чехія передала два тимчасових мости – на опорах складаємо "лего-міст", по якому будуть рухатися автомобілі, один такий міст ми будемо монтувати в Київській області, ще дадуть два мости", – розповів Андрій Івко.

Росія в дефолті

Росія вперше з 1918 року оголосила дефолт за своїм суверенним боргом в іноземній валюті, що стало кульмінацією економічних санкцій США та ЄС, які позбавили країну можливості здійснення платежів закордонним кредиторам.

Протягом декількох місяців РФ знаходила шляхи обходу обмежень, введених після вторгнення Кремля в Україну. Але в кінці дня 26 червня закінчився пільговий період з виплати відсотків у розмірі близько 100 мільйонів доларів. Факт несплати відсотків за боргом у крайній термін вважається подією дефолту.

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"Оголошення дефолту – це символічна подія. Російський уряд вже втратив можливість випускати боргові зобов'язання, деноміновані в доларах. Вже зараз Росія не може позичати у більшості країн", – заявив Такахіде Кіучі, економіст дослідницького інституту Nomura в Токіо.

Нагадаємо, що війна Росії проти України прискорила інфляцію в усьому світі, виник дефіцит продовольства, як видно на прикладі зерна. Найбільше ця ситуація шкодить найбіднішим країнам, яким найближчим часом загрожує голод.

Також ми розповідали, що в Росії спостерігається страшний дефіцит деяких товарів, росіяни вдаються навіть до крадіжок.