Росія оголосила дефолт за зовнішнім боргом – CNN

Росія спробувала заплатити за зовнішнім боргом у рублях замість доларів / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія оголосила дефолт за своїм зовнішнім обов'язком.

Про це повідомляє CNN з посиланням на міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's.

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Повідомляється, що РФ не змогла здійснити виплати у доларах власникам облігацій. Росія намагалася заплатити у рублях за дві номіновані у доларах облігації з терміном погашення 4 квітня.

Агентство S&P заявило, що це рівносильно "вибірковому дефолту", оскільки інвестори навряд чи зможуть конвертувати рублі в "долари, еквівалентні сумам, що належало сплатити спочатку".

Згідно з S&P, вибірковий дефолт оголошується, коли не виконано конкретне зобов'язання, але не по всьому боргу.

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Москва має 30-денний пільговий період з 4 квітня для виплати коштів і відсотків, але S&P не очікує, що РФ виконає свої зобов'язання і конвертує рублі в долари, враховуючи західні санкції, які підривають її "готовність і технічні можливості дотримуватися умов".

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