Росія убожіє, а Путін в агонії: чому Китай не зможе захистити агресора

Китай оголосив нейтралітет / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Росія швидкими темпами наближається до дефолту. Під обмеження потрапили банки, Центробанк, активи олігархів та нафта, на яку США та деякі інші країни наклали ембарго. Тимчасом як весь світ відвернувся від рф, Москва сподівається на допомогу свого сусіда — Китаю.

За інформацією Bloomberg, на тлі таких новин, а саме побоювання щодо готовності Китаю надати військову допомогу Росії, китайські акції, що котируються в Гонконгу, пережили найгірший день із часів світової фінансової кризи 2008 року.

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Тож "Сьогодні" розповість вам, які перспективи у Росії: зубожіти чи "лягти" під Китай.

Торгівля Росії та Китаю не компенсує втрат від санкцій

Як заявив в інтерв'ю CNBC колишній координатор санкційної політики Держдепу США Річард Нефью, рф передовсім зважатиме на свої інтереси, зокрема і в праві вести бізнес у Європі та США.

Проте Білий дім вже заявляв, що торгівля Росії з Китаєм не зможе компенсувати втрат агресора від санкцій, адже частка цих двох країн у світовій економіці значно поступається обсягам країн G7. Китай і так був і є найбільшим партнером Росії та України.

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Зауважимо, що 2021 року його товарообіг з РФ сягнув рекордних 146,9 млрд дол., а це на 35,8% більше, ніж у 2020 році. Одночасно обсяг імпорту був на 10 млрд дол. більший, ніж експорту.

Будь-який вироблений в Китаї товар у Росію не поїде

З китайською валютою буде своя історія, адже під заморожування валютних резервів Росії не підпадають резерви в юані. Тож китайську валюту можна буде використовувати хіба що на закупівлю товарів з КНР. Особливо в тих напрямках, де нині відбудеться обвал логістичних постачань з країн ЄС та США.

Насправді ситуація там дещо інша. Будь-який товар, що виробляється в Китаї за ліцензійними угодами з великими компаніями, в Росію не поїде, зокрема виробництво якого пов’язане з використанням брендів чи інтелектуальної власності європейських чи американських компаній, — розповів у коментарі "Сьогодні" виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Як зауважив у коментарі виданню Петро Чернишов, засновник освітнього проєкту "Контора Пі", хоч сам Китай і не приєднується до санкцій, він глибоко інтегрований у світову економіку.

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Китай, незважаючи на свою економічну міць, не в змозі постачати деякі товари, необхідні для Росії, наприклад запчастини для літаків західного виробництва та висококласні мікросхеми, — додав він.

Альтернатив у Росії немає...

Незважаючи на зазначене вище, росія все більше надалі залежатиме від Китаю. Насамперед це стосуватиметься експорту енергоресурсів. Таку думку в коментарі "Сьогодні" висловив перший заступник голови Ради Нацбанку Василь Фурман.

Але тут усе буде не так просто з логістичного погляду. Не можна відразу перенаправити в Азію сировину, яку РФ експортувала в Європу чи США. Сьогодні Кремль має слабку переговорну позицію. Тож невідомо, наскільки вигідні умови Пекін запропонує Москві. Але треба розуміти, що альтернатив у Росії немає, — сказав Фурман.

Китайські банки боятимуться критики світу

Василь Фурман переконаний, що китайські банки та інші підприємства неохоче вестимуть справи з Росією, адже боятимуться міжнародної критики.

Пекін може мати справу з труднощами у підтримці балансу. Китайці зараз, на мою думку, діятимуть дуже обережно, бо не хотітимуть пожертвувати стосунками із західними колегами або ж попасти під вторинні санкції і бути відрізаними від американських технологій, — заявив перший заступник голови Ради Нацбанку.

У підсумку отримуємо одне: наразі Китай не може захистити Росію від наслідків вторгнення в Україну. А тиск на Росію був би більш потужним, якби Китай доєднався до міжнародних санкцій.

Пекін увімкнув задню

Лише припущення, що Пекін простягне руку військової допомоги Москві, спричинило побоювання, що КНР отримає санкції, схожі на ті, що Захід застосував до РФ. І як повідомляє агентство Bloomberg, у Китаї досить сильно злякалися, що можуть постраждати від західних санкцій, і заявили, що дотримуються нейтралітету.

"Китай не є стороною "кризи" і не хоче, щоб санкції торкнулися Китаю", – заявив міністр закордонних справ країни Ван Ї.

У Китаї кажуть, що не втручатимуться в "український конфлікт" і не надаватимуть військової допомоги РФ. Але економічну допомогу надати можуть, оскільки Москва – це торговий партнер Пекіна.

Така обережна риторика КНР на тлі агонії путінського режиму, якому потрібна допомога, пояснюється просто: Пекін побоюється ще більшого падіння фондового ринку та стагнації економіки.

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