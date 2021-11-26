РФ хоче послабити Україну: посол Великобританії попередила про небезпеку "Північного потоку-2"

Посол Великобританії про санкції проти "Північного потоку-2" / Фото: Колаж: Сьогодні

Найближчим часом Велика Британія не буде запроваджувати санкції проти російського газогону "Північний потік-2", хоча і виступає проти його запуску.

Про це заявила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс в ексклюзивному інтерв’ю "Україна 24".

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За словами дипломатки, для її країни є абсолютно зрозумілим те, що Російська Федерація може спробувати послабити Україну і вже намагається це зробити багатьма способами.

"І це не тільки про воєнну силу. А ще це про постачання енергоносіїв. І саме тому ми занепокоєні через "Північний Потік-2", ми з самого початку пропонували відмовитися від розвитку "Північного потоку-2", – сказала посол.

За словами Сіммонс, Велика Британія навряд чи буде запроваджувати санкції проти трубопроводу найближчим часом, оскільки їх "потрібно використовувати обережно, зважаючи на обставини".

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Енергонезалежність України

Мелінда Сіммонс запевнила, що для Великої Британії дуже важливо, щоб Україна стала енергонезалежною, особливо від постачань російського газу.

Для цього, на думку амбасадорки, потрібно інвестувати у зелену енергетику в довгостроковій перспективі.

"Україна має можливість в довгостроковій перспективі навіть стати провайдером, приміром зеленого водня. Тож для мене, це саме той момент де питання безпеки можуть стати економічними можливостями. Найкраще що можуть зробити українські партнери – інвестувати в цю інфраструктуру", – розповіла Сіммонс.

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Що думають у Європі про "Північний потік-2"

За словами президента Українського аналітичного центру Олександра Охріменко, колективну Європу "розірвало" питання запуску "Північного потоку-2".

Для деяких країни, у першу чергу Німеччини, це вигідно, а от Велика Британія, Франція та Польща виступають рішуче проти газогону. Також не раді кремлівському проекту у Балканських країнах, для яких він становить пряму загрозу.

Однак, на думку експерта, зупинити запуск "Північного потоку-2" європейським країнам вже ніяк не вдастся і все що вони можуть зробити – це максимально відтягнути цей момент.

"Сьогодні" разом з експертом розбирались, чи достатньо дієві санкції запровадили Сполучені Штати Америки, а також писали, як на них відреагували в Україні.