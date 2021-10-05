Реклама, довіра і впізнаваність: чому соцмережі так важливі для всього бізнесу

Як соцмережі можуть допомогти з просуванням бренду і бізнесу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Після одного з наймасштабніших збоїв соцмереж у історії акції деяких найвпливовіших та найбагатших людей цього світу різко обвалилсь. Не працювали Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Viber і Tik-Tok.

Зокрема Марк Цукерберг, внаслідок шестигодинного збою втратив 6,6 млрд. доларів, свідчать дані Forbes.

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Просіли також акції інтернет-гіганта Google, а користувачі, без звичних месенджерів та соцмереж влаштували справжню паніку в інтернеті.

Це не дивно, адже сьогодні соціальні мережі – потужний фінансовий і бізнес-інструмент, який використовує кожна з успішних компаній.

Чому соцмережі важливі для бізнеса?

Соціальні мережі – це не лише для розваги та спілкування серед простих користувачів мережі.

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Сьогодні, коже світове та українське інтернет-медіа використовує SMM, тобто маркетинг у соціальних мережах та має окремих спеціалістів для цього.

За допомогою SMM, можна поширювати потрібний контент на дуже велику аудиторію та збільшувати відвідуваність сайту.

Соціальні продажі

Існує навіть окреме поняття – соціальні продажі або воронка продажів.

Цей термін означає процес, коли новий, незнайомий контакт стає вашим новим клієнтом.

Він набув і продовжує набувати популярності, оскільки кількість користувачів соціальними мережами постійно росте.

Контакт з аудиторією

Як же соцмережі можуть збільшити кількість продажів? Дуже просто – вони дають змогу отримувати постійний зворотній зв’язок від своєї аудиторії.

Завдяки коментарям, лайкам та іншим реакціям у соцмережах власник бізнесу може відслідковувати – що подобається його потенційним покупцям, а що ні.

Сьогодні найвідоміші соціальні мережі пропонують так звані "бізнес плани" або "бізнес акаунти", які дозволяють вивчати статистику та без зайвих опитувань дізнаватись про стать, вік, уподобання та платоспроможність своєї цільової аудиторії.

Безкоштовна реклама

Коли у якогось бізнеса є акаунти у соціальних мережах, які він справно наповнює якісним контентом та не закидає у довгу шухляду – він може розкрутити свою справу без зайвих вкладів у рекламу.

Не потрібно витрачати на білборди чи оголошення на інших сайтах, або платити за рекламу по телебаченню – грамотні SEO налаштування зроблять це самі.

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SEO – ще один інструмент соцмереж, який допомагає просувати контент в інтернеті. Завдяки правильному використанню ключових слів ваші публікації будуть швидко подорожувати всесвітнім павутинням і знаходити свого читача.

Реклама, яка допомагає просувати вашу публікацію всередині соціальної мережі, теж може бути платною, але дає змогу обрати необхідне охоплення та аудиторію, якій буде демонструватись.

Від кількості "показів" користувачам і залежить ціна, а якщо ви не хочете платити Facebook чи Instagram- замовте рекламу у потрібного вам блогера.

Інтеграції з відомими людьми

Це ще одна перевага соціальних мереж, адже знайшовши потрібну людину та купивши у неї рекламу можна залучити відповідну аудиторію буквально за одну сторіс.

В залежності від популярності інфлюенсера – ціна на піар у його соцмережах буде різною, тож кожен може обрати собі блогера по кишені.

Продажі та реклама в соцмережах настільки розвинулись, що сьогодні кожен, хто пропонує послуги реклами на своєму акаунті повинен показати вам статистику своїх попередніх інтеграцій.

Беззаперечним плюсом є те, що така реклама – миттєва та дає змогу обговорити та продумати все до деталей, а також діяти виключно на потрібних вам людей.

Збільшення впізнаваності бренду

Постійна наочна демонстрація змушує користувачів мимоволі запам'ятати логотип, вашу продукцію та назву.

Тут залог успіху – правильний візуальний контент, який приваблює увагу та змушує зупинитись у інформаційному потоці.

Правда, для цього потрібна певна стратегія, яка вибудує довірливі стосунки між брендом та підписниками, а не бездумні пости без сенсу та ідеї.

Деякі інтернет магазини привабили свою аудиторію знімаючи коротенькі відео у, здавалося б, розважальну соціальну мережу Tik-Tok.

Там, показуючи процес пакування та збору замовлень, а іноді навіть створення своїх товарів, вони залучили клієнтів у процес їх вирбництва та викликали довіру до свого продукту.

Через таку популярність соціальних мереж у світі бізнесу не дивно, що після зупинки усіх найпопулярніших соціальних мереж акції впали і принесли збитки у мільярди доларів.

Адже у той момент збитки ніс не лише Facebook чи Instagram, а майже увесь бізнес. Про те, що сталося із соцмережами та мессенджерами вчора вночі ми писали раніше.

У той же день з'явилась інформація, що у Facebook відбувся масштабний витік даних користувачів, які тепер продають у даркнеті.