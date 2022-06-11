Розмитнення в "Дії": як українцям правильно зареєструвати автомобіль

Завдяки цифровізації всіх процесів в Україні зникає можливість маніпулювати ціною авто при розмитненні / Фото: Getty Images, Дія, Колаж: Сьогодні

Якщо в Україні найближчим часом дозволять розмитнення легкових атомобілів онлайн, то кожен українець зможе подати декларацію та зробити всі платежі в застосунку "Дія".

Як повідомляють в Уряді, незабаром відповідні законопроєкти винесуть на розгляд парламенту.

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Яким чином можна буде провести процедуру? Поки самих текстів законопроєктів не оприлюднено, Уряд надав лише деякі деталі:

у "Дії" потрібно буде ввести VIN-код авто, тоді система автоматично підрахує, скільки потрібно заплатити власнику машини;

власнику машини; розмір платежу буде формуватися відповідно до характеристик автомобіля : обсяг, тип і потужність двигуна, вік автомобіля та його ексклюзивність;

: обсяг, тип і потужність двигуна, вік автомобіля та його ексклюзивність; після розмитнення в "Дії" можна буде і зареєструвати авто, на подачу документів потрібно не більше 5 хвилин.