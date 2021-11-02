Рада ухвалила проєкт держбюджету на 2022 рік

Рада завершила пленарний тиждень так і не встигнувши розглянути всі поправки / Фото: Колаж: Сьогодні

Верховна Рада 2 листопада ухвалила у першому читанні проєкт закону про державний бюджет на 2022 рік.

Про це стало відомо під час онлайн-трансляції.

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Відповідне рішення на пленарному засіданні у вівторок підтримали 273 народних депутати за необхідних 226 голосів.

Всього до документу подали понад 3 тисячі поправок – комітет врахував повністю або частково 1501 пропозицію нардепів. Рада розглядала поправки на двох пленарних тижнях. Отже, Рада завершила пленарний тиждень так і не встигнувши розглянути всі пропозиції нардепів.

Зазначимо, що голосування бюджету у другому читанні має завершитись не пізніше 20 листопада.

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Раніше ми повідомляли, що Верховна Рада України збільшила бюджет 2022 року на 40 млрд. грн. Збільшення бюджету з 1,345 трлн. грн. до 1,384 трлн. грн. стало можливим завдяки прогнозованому перевиконанню плану бюджетних надходжень.