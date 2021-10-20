Рада прийняла в першому читанні Держбюджет на 2022 рік

За прийняття проєкту держбюджету проголосували 264 народних депутата / Фото: Колаж: Сьогодні

Верховна Рада України 20 жовтня прийняла за основу проєкт Закону про Державний бюджет України на 2022 рік.

Про це повідомила пресслужба у Telegram.

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За прийняття проєкту держбюджету проголосували 264 народних депутати.

"Бюджетні висновки закріплюють ключові параметри, що мають бути обов’язково враховані при доопрацюванні проекту Державного Бюджету Кабміном до другого читання", – йдеться у повідомленні.

Рада вирішила:

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спрямувати 1 млрд грн на програму "Питна вода України";

залишити 3,3 млрд грн на заходи безпеки дорожнього руху;

4 млрд грн направити на реалізацію державних інвестиційних проектів;

збільшити видатки на розвиток аеропортів на 2 млрд грн та інше;

збільшити надходження від ПДВ з ввезених на митну територію України товарів на 6,5 млрд грн.

Раніше ми повідомляли, що Верховна Рада України збільшила бюджет 2022 року на 40 млрд грн. Збільшення бюджету з 1,345 трлн грн до 1,384 трлн грн стало можливим завдяки прогнозованому перевиконанню плану бюджетних надходжень.