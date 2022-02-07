Намагались приховати сліди. Як "Нова пошта" зіпсувала подарунок клієнтки (фото)

Що трапилося з посилкою клієнтки / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Клієнтка "Нової пошти" поскаржилась, як поштовий оператор "порадував високим сервісом" і привіз подарунковий бокс у жахливому стані.

Про це жінка написала відгук на сторінці у Facebook.

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У відгуку вона розповіла, як отримала у відділенні відправлення, і навіть не стала перевіряти, оскільки в неї ніколи не виникало питань щодо якості товару у цього продавця.

Здивувало клієнтку лише те, що коробка "Нової пошти" була зверху замотана у харчову плівку, але тоді жінка подумала, що це оператор зробив для додаткової безпеки.

"Найцікавіше відбулось дома, коли почала відкривати плівку… Посилка вся мокра, має два штрихкоди, вміст також мокрий, обмотана харчовою плівкою, щоб приховати те, що коробка мокра... далі все на фото", – пише жінка.

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Тоді вона вирішила з’ясувати у продавця, який відправляв посилку, яким було початкове пакування. Відправник запевнив, що надіслав вантаж у стандартній коробці.

Українка також звернулась до служби підтримки "Нової пошти" і отримала відповідь про те, що компанії дуже шкода.

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"Подарунок зіпсований (подарунковий бокс мокрий), настрій зіпсований. Висновки, що такий "сервіс" потрібно обходити десятими дорогами. Тарифи високі, сервісу нуль й гроші на вітер!", – обурилась жінка.

Що відповіли у "Новій пошті"?

Представники компанії відреагували на скаргу і заявили, що вже займаються вирішенням цього питання. Клієнтці повідомили, що її запит направлено до профільного відділу, однак відповіді ще немає.

"Нова пошта" змінює тариф

З 1 лютого компанія заявила про зміну тарифів на так зване додаткове місце у накладній, тобто якщо ви відправляєте дві посилки за одним чеком.

Тепер відправлення другої посилки буде тарифікуватись так:

до 2 кг – 10 грн, замість 30;

до 10 кг – 30 грн, замість 50;

до 30 кг – 70 грн.

У компанії зазначили, що пішли на такий крок через фідбек від клієнтів, які були незадоволені попередньою системою тарифікації.

"Сьогодні" також писали про нову послугу "Факторинг післяплати", й розповідали, чи можуть вам відмовити у відправці посилки через коробку.