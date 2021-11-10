ПУМБ купує Idea Bank – угоду планують завершити до березня 2022

Угода завершиться після отримання необхідних дозволів Національного банку України та Антимонопольного комітету/Фото: Facebook/ПУМБ

ПУМБ погодив умови придбання 100% акцій АТ "Ідея Банк" з польською фінансовою групою Getin Holding S. A – власником активу.

Про це повідомляє пресслужба банка.

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Коли завершать угоду?

Сторони планують завершити угоду до кінця першого кварталу 2022 року, після отримання необхідних дозволів Національного банку України та Антимонопольного комітету.

Купівля активу – великий плюс

За словами голови правління ПУМБ Сергія Черненка, купівля активу посприяє активнішому розвитку роздрібного бізнесу, а також корпоративного бізнесу в малому і мікросегменті.

"Наша мета – синергія найсильніших сторін двох банків. З одного боку, це надійність ПУМБ, підтверджена результатами стрес-тестування НБУ, якість сервісу та експертиза в роботі з високоприбутковими сегментами ринку. З іншого боку, високий рівень компетенції Ідея Банк у роздрібному кредитуванні, сформована ресурсна база, досвід розробки власної цифрової платформи О.Банк", – зазначив Сергій Черненко.

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Бренд Ідея Банку не зникне

Після завершення угоди АТ "Ідея Банк" увійде до складу Банківської групи ПАТ "ПУМБ" як окрема юридична структура без кадрових ротацій і продовжить обслуговувати клієнтів під брендом Ідея Банк у звичайному режимі.

"Процес інтеграції проходитиме поетапно протягом 3-5 років і буде максимально комфортним для наших клієнтів, партнерів та працівників. На цьому етапі в зоні нашої уваги – стабільність інфраструктури ПУМБ та Ідея Банк, подальший розвиток діджитал-каналів банків та надання якісного та надійного сервісу клієнтам", – підкреслив голова правління ПУМБ.

Відкриття рахунку в ПУМБ

Перший Український Міжнародний Банк запровадив відкриття рахунків у "ПУМБ Online" через застосунок "Дія". Основна мета – зробити роботу із банком простою, зручною і без зайвих паперів.

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Реєстрація нових клієнтів банку займає лише декілька хвилин. Усе, що необхідно зробити, – встановити на смартфон додаток "ПУМБ Online" (Android або iOS) та зареєструватися за допомогою цифрових документів у застосунку "Дія". Після цього користувач може відкрити та активувати дебетову віртуальну картку "всеКАРТКА". Після активації картки клієнт банку зможе 24/7, без черг, перерви на обід та карантинних обмежень вирішувати щоденні фінансові питання: відкривати депозит у мобільному додатку, без обмежень та комісій переказувати кошти з картки на картку будь-якого банку, сплачувати комунальні послуги, оплачувати кредити та інші банківські послуги.

Процес реєстрації у ПУМБ через застосунок "Дія" не вимагає жодних паперів, а відкриття та обслуговування дебетової картки "всеКАРТКА" – безкоштовні.

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