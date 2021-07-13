Пройшов шлях від економіста до заступника міністра. Хто такий Сергій Ніколайчук і чим він займатиметься в НБУ

За 15 років роботи в НБУ він пройшов шлях від економіста до директора департаменту монетарної політики та економічного аналізу

У Національному банку України кадрові перестановки. Замість звільненого заступника голови НБУ Дмитра Сологуба на цю посаду прийшов Сергій Ніколайчук, який відповідатиме за роботу блоку "Монетарна стабільність".

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Його кандидатуру для призначення на посаду подав Раді Національного банку голова Нацбанку Кирило Шевченко.

У блок "Монетарна стабільність" входять:

департамент монетарної політики та економічного аналізу;

департамент статистики та звітності;

департамент фінансової стабільності;

департамент методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ;

управління європейської інтеграції та міжнародних програм.

Хто такий Сергій Ніколайчук

У Національному банку України він працював з 2004 по 2019 рік. Пройшов шлях від економіста до директора департаменту монетарної політики та економічного аналізу.

Майже пів року (до квітня 2020 року) обіймав посаду заступника міністра в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Там він відповідав за аналітичну підтримку рішень з питань економічної політики, макроекономічний прогноз і залучення інвестицій в Україну.

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Потім працював головою департаменту макроекономічних досліджень групи ICU, де відповідав за аналітичну підтримку інвестиційних рішень, підготовку аналітичних продуктів компанії, а також за розробку рекомендацій для клієнтів компанії.

У квітні 2020 року став науковим співробітником Київської школи економіки. Викладає у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Нагадаємо, у жовтні 2020 року Рада НБУ висловила недовіру й оголосила догану Дмитру Сологубу та іншій заступниці голови Нацбанку – Катерині Рожковій. Голова НБУ Кирило Шевченко тоді пояснював, що Сологуб і Рожкова порушили політику "єдиного голосу", даючи коментарі про співпрацю України і МВФ. Пізніше догани Сологубу і Рожковій скасував суд.

3 липня 2020 року Верховна Рада звільнила Якова Смолія з посади голови НБУ. 16 липня керівником Нацбанку був призначений Кирило Шевченко: