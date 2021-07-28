Свавілля Нікопольського заводу феросплавів щодо TIU Canada погіршує зв'язки України та Канади – АУДС

У 2020 році НЗФ незаконно відключив від електромережі сонячну електростанцію компанії TIU Canada. АУДС закликає поставити крапку в цій "абсурдній справі"

Свавільні дії Нікопольського заводу феросплавів щодо відключення від електромережі сонячної станції канадської компанії TIU Canada відштовхують інших інвесторів, які могли б вкладати кошти в економіку України. Про це під час конференції заявила Марина Антонова, директор зі зв’язків з органами влади Американсько-української ділової ради (US UBS), повідомляє "Оbozrevatel".

Вона наголосила, що коли організація виступає з приводу іноземних інвестицій в Україну, то зазвичай говорить про те, що найбільшим ворогом в Україні сьогодні є, безумовно, російська агресія і внутрішня корупція.

"Коли ми бачимо такі кейси, з якими стикнулася компанія TIU Україна ми хочемо ще раз нагадати українській владі, міжнародному співтовариству про те, що так бажані іноземні інвестиції, яких ми так всі прагнемо залучити в Україну – це не абстрактні якісь речі, це цілком конкретні компанії, які сьогодні працюють в Україні попри всі труднощі, попри всю невизначеність політичної, економічної, соціальної ситуації в Україні", – сказала Антонова.

На її думку, 70% компаній, які входять в Американсько-українську ділову раду, з радістю збільшили би свої інвестиційні портфелі в Україну, якщо би бізнес-клімат, якщо би інвестиційний клімат в Україні був сприятливіший.

"Випадки, з якими стикнулася "TIU Україна" нагадують нам про те, наскільки важливо зберегти оту довіру іноземних інвесторів міжнародного співтовариства до України як до держави", - додала Антонова.

Водночас вона закликала українську владу, суди справедливо розглянути проблему компанії і винести справедливий вирок за результатами судових розглядів, щоб поставити крапку в цій "абсурдній справі".

Антонова нагадала, що Канада – є одним із найвідданіших партнерів України вже понад 30 років.

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"Я думаю, що завдання української влади, завдання тих українців, які відповідають за сприятливий бізнес-клімат – це зробити так, щоб стосунки України і Канади продовжувалися ще багато років без отаких випадків, які безумовно тільки відлякують іноземних інвесторів і не тільки з Канади, але і з інших країн світу", – наголосила вона.

TIU Canada вимагає від української влади захисту через протизаконні дії Нікопольського заводу феросплавів, у зв’язку з тим, що підприємство незаконно відключило від електромережі сонячну електростанцію компанії у березні 2020 року.

28 квітня стало відомо, що компанія Modus Energy, яка перебуває у власності громадян Литви, подала позов проти України через те, що держава не виконує свої зобов'язання щодо виплат за вироблену електроенергію і змушує компанію піти на зміни правил, які скорочують її доходи.

За інформацією партнера київського офісу міжнародної юридичної фірми Dentons Максима Сисоєва, після першого арбітражного позову компанії Modus Energy можуть подати аналогічні позови ще до 10 інвесторів у зелену енергетику України.

У планах Кабінету міністрів України на найближчі місяці запровадити акцизний податок на продаж зеленої електроенергії у розмірі від 3,2% до 40%.