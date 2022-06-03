Відбувається незрозуміле: чому готелі в Криму на грані виживання

Власники готелів намагаються шукати різні шляхи, аби закликати більшу кількість туристів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Статистика показує, що на сучасному етапі готелі на півострові заброньовані на літо близько на 50%. В Криму хороша погода, однак пляжі напівпусті, та й з кожним роком саме офіційних зон відпочинку стає все менше і менше.

Так, за даними прес-служби адміністрації Керчі, з 1 червня відкрилося лише чотири офіційних пляжі, хоча в минулому працювало пʼять. Якщо на початку року очікували 10 млн туристів, то зараз прогноз впав до 6-7 млн.

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Раніше представники готелів заявляли, що вони "перебувають у підвішеному стані". Причинами дефіциту туристів (а як наслідок — збитковістю готелів) називають:

геополітичне ускладнення ситуації;

труднощі з транспортною доступністю Криму.

Через це готельний бізнес змушений коригувати ціни у бік зменшення.

Відсутність авіасполучення — одна з головних проблем

Дістатися до Криму наразі можна тільки поїздом або на автотранспорті, авіасполучення відсутнє.

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Як заявляє гендиректор туроператора "Дельфін" Сергій Ромашкін в коментарі одному з місцевих ЗМІ, туристи поки ще не зорієнтувалися і продовжують чекати, що літаки все-таки полетять, відкладають, перекладають з однієї дати на іншу.

"Туристи, насправді, не горять бажанням їхати поїздами, вони хочуть сучасний стиль поїздки – це швидкі, можливо, навіть короткі поїздки", – зазначив він.

Звідси і виникає дефіцит туристів, який готелі намагаються компенсувати різними спецпропозиціями і, як ми вже згадували, зниженням цін.

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На які поступки ідуть готелі?

Як зазначає Ромашкін, готелі постійно зменшують ціни на проживання. Це навіть може дійти до того рівня, що туристи скажуть: "Добре, їду потягом". Окрім низьких цін готелі пропонують:

добу проживання в подарунок, якщо гість приїхав на своїй машині;

більше пропозицій формату "все включено" і "ультра все включено";

зустріч в аеропорту та трансфер з далеких районів.

Також доволі приваблива пропозиція, що, можливо, дасть поштовх збільшенню кількості туристів, є програма дитячого кешбека — батькам повертають до 50% коштів.

Таким чином намагаються хоч якось закликати туристів відпочивати на півострові.

У Криму примусово забирають житло

У Криму окупаційна влада схвалила поправки до Цивільного кодексу про примусове вилучення майна в іноземців, які вчинили "недружні" дії щодо Росії.

Депутати підтримали законодавчу ініціативу одноголосно.

За словами віцеспікера т. з. держради півострова Алли Пономаренко, цей проєкт дозволить забрати право власності на майно в Криму, що належить "іноземним державам та іноземним особам, пов'язаним з іноземними державами, які здійснюють щодо Росії, російських юридичних та фізичних осіб недружні дії".

Нагадаємо, у наших громадян, які тікають від війни на територію тимчасово окупованого Криму, окупаційні адміністрації Росії вилучають українські паспорти та надають "свідоцтва", що не мають жодної юридичної сили.

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