Продають за безцінь? Що відбувається з доларом на чорному ринку

Долар на чорному ринку кинувся вниз / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Курс долара на чорному ринку України переживає коливання то вгору то вниз, але не виходить за діапазон 35-36 грн/дол.

Про це свідчать дані спеціалізованого сайту "Курс України".

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Станом на ранок 3 червня, середній курс продажу американської валюти становить 35,6 грн/дол, а курс купівлі – 35,3 грн/дол.

На діаграмі видно, що після невеликого зростання долар спрямувався вниз.

Долар на чорному ринку поступово падає / Фото: скріншот

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Найменший курс продажу серед оголошень становить 35,47 грн/дол, а найвищий – 36 грн.

Війна тисне на гривню

Під час таких подій, як війна, тиск на національну валюту завжди є надзвичайно сильним.

Однак, за словами радника керівника Офісу президента, президента Київської школи економіки Тимофія Милованова, він може суттєво знизитись, коли громадяни, що виїхали за кордон через війну, повернуться всередину країни.

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"Зараз багато грошей йде з України на підтримку людей, які поїхали. Тобто люди отримують зарплату або мають заощадження, але, на жаль, через війну змушені витрачати їх в Європі, або в США, або в Лондоні", – сказав представник ОП.

Справа в тому, що раніше цей фінансовий потік працював у геть іншому руслі. Тобто українці заробляли за кордоном і надсилали кошти додому, а зараз навпаки, витрачають їх у інших країнах.

Крім повернення українців, гарно на гривню вплинуть розблокування портів і відповідно відновлення експорту товарів, від якого ми отримаємо валютну виручку.

"Сьогодні" раніше писали, що відбувається в українських обмінниках і розповідали, який курс долара виставили популярні українські банківські установи.