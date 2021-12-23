Чи приведе "економічний паспорт українця" до дефолту — думки експертів

За словами експертів, такі виплати створять чималу діру в бюджеті / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ініціатива Володимира Зеленського щодо "економічного паспорту українця" наробила галасу в державі. Адже навіть перші виплати обійдуться Україні в півтора бюджета.

Про це повідомили в ефірі телеканалу Україна 24.

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Так, дітям, що народилися з 2019 року, виплачуватимуть по 626 125 грн, коли ті досягнуть повноліття. Гроші почнуть поступати до Фонду майбутніх поколінь у 2023 році.

Звідки братимуть кошти на "економічний паспорт"?

Гроші для Фонду майбутніх поколінь братимуть в основному з видобутку копалин. Рента з видобутку закладається в тарифах на ЖКХ. Фактично гроші ці заплатять дітям їх же батьки, які й оплачуватимуть комунальні послуги.

Що думають експерти про ініціативу?

"Лише на утримання цього Фонду витратять 35 млрд грн", — говорить Ніна Южаніна, народна депутатка від партії "Європейська Солідарність".

Економіст Борис Кушнірук каже, що це не конституційний документ, який створює привілеї у суспільстві, бо надра держави належать всім українцям. А забирати з бюджету — це збільшувати у ньому діру.

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"Вони кажуть, що ми зберемо один трильйон триста мільярдів гривень. Але це означає, що ви додатковий борг створюєте", — говорить Борис Кушнірук і додає: "Ми на рік заплатимо 180 млрд відсотків лише по боргам (зовнішнім). Це більше, ніж ми витрачаємо на медицину і освіту".

Так, наступного року Україні доведеться віддати чималу суму боргу. Відповідно виникає питання: гроші на так званий "економічний паспорт" де візьмемо?

"Все, що стосується дітей, маєте виконувати"

Українка Вікторія, матір трьох дітей, каже, все, що стосується дітей, влада повинна виконувати, будь яким способом. Її наймолодша донька Єва на своє повноліття отримає, за президентською ініціативою, щонайменше півмільйона гривень.

Вікторія каже, що бонус суттєвий, але примарний. Проте призначення для грошей вже придумала.

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"Я вважаю, що навчання — це найкращий вклад для виховання дитини", — говорить жінка.

Що таке "економічний паспорт"?

Діти народжені у 2019 році, коли досягнуть 18 років, отримають від держави "економічний паспорт" – 626 125 грн. Гроші почнуть поступати до Фонду майбутніх поколінь у 2023 році.

"Щороку, починаючи з 2023 року, держава перераховуватиме до спеціально створеного Кабміном фонду суму коштів у розмірі 2-х мінімальних заробітних плат на кожну дитину, народжену з 1 січня 2019 року", – розповів голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев.

За його словами, на момент перших виплат у 2037 році сума коштів фонду становитиме понад 1,8 трильйона грн, що дозволить здійснити виплати на загальну суму 191 млрд грн із розрахунку 626 125 грн на одного учасника Фонду майбутніх поколінь.

Гетьманцев зазначив, що незабаром програму розширять на інших українців. Почати вирішили з дітей саме 2019 року народження, бо це була передвиборча обіцянка влади. Також, таким чином, хочуть підвищити народжуваність.

"Сьогодні" раніше розповідали, звідки надходитимуть гроші для накопичення на рахунках "економічних паспортів", а також писали про досвід інших країн.