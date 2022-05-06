ПриватБанк випустив карту "Простір" – кому вона знадобиться

Українці можуть оформити нові платіжні картки / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Новы платіжні картки "Простір" від ПриватБанку українці можуть оформлювати вже з 6 травня.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.
Зазначається, що картки видають головні відділення ПриватБанку у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Закарпатській областях.
Картки простір будуть використовуватися для таких операцій:
- для пенсійних виплат;
- соціальних;
- для виплат внутрішньо переміщеним особам.
Клієнти зможуть використовувати такі картки для будь-яких платіжних операцій на території України – розраховуватися в торговельній мережі та інтернеті, отримувати готівку в банкоматах, робити перекази з картки на картку.
Нові функції в Приват24
У травні у додатку Приват 24 з'явився розділ "Заощадження", який дозволяє відкрити депозит через мобільний і керувати ним.
Також нещодавно банк підключився до платіжної системи Payoneer. Тепер переказати гроші з акаунту Payoneer на картку або рахунок у банку можна й через застосунок у телефоні.
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