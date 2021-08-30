ПриватБанк звільнить тисячі співробітників і закриє відділення

ПриватБанк почне звільняти співробітників. Колаж "Сегодня"

Державний ПриватБанк повинен буде до 2024 року позбутися 300 відділень і звільнити понад 6 тис. осіб.

Згідно із затвердженою Кабміном стратегією, яку "хороший" банк повинен встигнути виконати до приватизації, у банку має бути 1250 відділень і близько 15,5 тис. співробітників.

Такі заходи допоможуть установі скоротити витрати (до 8,3 з 11,4 млрд грн) і привести банк до цільової моделі "хорошого" банку.

Профспілка банку просить не звільняти співробітників

У профспілці пропонують оптимізувати витрати на:

утримання автопарку;

охорону;

фінансування піару і роботи зі ЗМІ.

ПриватБанк збільшив витрати на зарплати керівництва втричі

Члени правління державного ПриватБанку за підсумками першого півріччя 2021 року одержали винагороду на загальну суму в 124 млн гривень. Це в 3,4 раза більше, ніж за перше півріччя 2020 року, коли було виплачено 37 млн гривень. Винагороди включають:

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зарплату;

відрахування в пенсійний фонд;

інші короткострокові виплати.

За підсумками всього 2020 року виплати для членів правління і наглядової ради становили 134 млн грн.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" розповідав, як клієнти ПриватБанку втрачають гроші під час зняття готівки.

Також повідомлялося, що шахраї під виглядом співробітників ПриватБанку виманюють в українців гроші. Для цього вони використовують спеціальний мобільний додаток, за допомогою якого виводять всі кошти з рахунків.