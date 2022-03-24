ПриватБанк зазнає збитків у Дніпрі: що відбувається

У ПриватБанку відібрали будівлі, які банк придбав ще у 2014 році / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Державний ПриватБанк втратив право власності на низку будівель у Дніпрі вартістю 86 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба Господарського суду Дніпропетровської області.

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Повідомляється, що суд визнав недійсним договір купівлі-продажу будинків у Дніпрі. Документи було підписано ще у 2014 році.

Тим часом керівник судового спрямування ПриватБанку Олег Лазовський розповів виданню Економічна правда про те, що про ухвалення постанови апеляційного суду банк повідомили 12 березня електронною поштою.

"До цього моменту в суді не надавали банку жодної інформації про стан розгляду цієї справи – і це попри те, що після запровадження воєнного стану доступ до Єдиного державного реєстру судових рішень тимчасово обмежений", – каже Лазовський.

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При цьому адвокат зазначає, що після оголошення в Україні воєнного стану українські суди та Центральний апеляційний госпсуд, зокрема, здебільшого відкладають розгляд усіх судових справ та переносять судові засідання.

"Однак це не стосується лише однієї справи, пов'язаної з колишнім топ-менеджментом ПриватБанку" , – додав Олег Лазовський.

ПриватБанк має намір заперечувати рішення українського суду у Верховному суді.

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Оновлення від Привату

На тлі війни в Україні ПриватБанк оновив термінали та банкомати. Тепер для російськомовних клієнтів банку на екранах терміналів транслюватимуть особливе привітання.

Раніше ми розповідали, що для бізнесу фінустанова оголосила кредитні канікули. Вони розпочалися з 1 березня і триватимуть до 1 червня 2022 року та поширюватимуться на всіх клієнтів за договорами без прострочень або з простроченням до 90 діб.

Українцям також дозволили переводити гроші на підтримку армії у додатку Приват24 з рахунку "Бонус+".