ПриватБанк змінює умови — до чого готуватися українцям з 1 червня

Зміни повʼязані з кредитними коштами / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

З 1 червня 2022 року ПриватБанк повертає обов’язковий щомісячний платіж за користування кредитними коштами для клієнтів.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Реклама

За наданою інформацією, клієнт банку може до кінця травня не вносити обовʼязковий платіж, якщо він має труднощі з грошима.

"Але якщо поповните кредитку, ми будемо вам дуже вдячні. Із червня ж обов’язковий платіж повернеться. А про умови користування коштами у червні ми повідомимо окремо", — зауважили в банку.

Нагадаємо, що з 1 березня до 1 червня 2022 року ПриватБанк (як і кілька інших) запровадив кредитні канікули, які надавали право фізособам не вносити обов'язковий мінімальний платіж, а банк, своєю чергою не штрафував за прострочені платежі.

Реклама

З 1 квітня ПриватБанк частково повернув деякі тарифи, знизивши їх порівняно з довоєнним рівнем: пільговий розмір кредитної ставки встановили вдвічі менший — на рівні 1,7%.

Проценти нараховуються у квітні і травні, але до 1 червня погашення платежу не буде обов'язковим.

ПриватБанк масово повертає гроші своїм клієнтам

ПриватБанк почав повертати вклади своїм клієнтам. Йдеться про гроші, які вони вкладали у ліквідовані нині банки.

Реклама

Раніше Верховна Рада ухвалила закон про гарантоване повернення клієнтам банків 100% грошового вкладу за умови ліквідації фінустанови під час воєнного стану.

До початку повномасштабної війни гарантована сума повернення становила 200 тис. грн, а тепер повернуть усі гроші, незалежно від їх кількості.

Кошти повертають із Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, і ПриватБанк якраз є його членом.

Для того, щоб отримати свої кошти через ПриватБанк, потрібно бути його клієнтом. Далі усе можна зробити онлайн, через додаток "Приват24" або чатбот у месенджерах.

Раніше ми розповідали, що ПриватБанк запустив нову корисну послугу.

Також ми писали, що в "Приват24" зʼявилася цікава функція, яка стане в пригоді багатьом.