ПриватБанк масово повертає гроші клієнтам – що відбувається

ПриватБанк почав виплачувати гроші клієнтам ліквідованих банків / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

ПриватБанк почав повертати вклади своїм клієнтам. Йдеться про гроші, які вони вкладали у ліквідовані нині банки.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

Реклама

Раніше Верховна Рада ухвалила закон про гарантоване повернення клієнтам банків 100% грошового вкладу за умови ліквідації фінустанови під час дії воєнного стану.

До початку повномасштабної війни гарантована сума повернення становила 200 тис. грн, а тепер повернуть усі гроші, незалежно від їх кількості.

Кошти повертають із Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, і ПриватБанк якраз є його членом.

Реклама

Саме через цю фінустанову можна повернути гроші з банків, які були ліквідовані.

Ліквідували з початку війни усього два банки, які мали російське коріння.

Для того, щоб отримати свої кошти через ПриватБанк, потрібно бути його клієнтом. Далі усе можна зробити онлайн, через додаток "Приват24" або чатбот у месенджерах.

Реклама

Оновлення "Приват24"

У травні застосунок вкотре оновився, цього разу до нього додали новий розділ – "Заощадження" (шукати в меню "Сервіси").

Там можна відкрити депозити і керувати ними дистанційно.

У меню "Профіль клієнта" тепер можна змінити логін і за потреби оновити фінансовий номер.

Про інші новинки у "Приват24" читайте в нашому матеріалі, а також дізнайтесь все про під'єднання до застосунку міжнародної платіжної системи Payoneer.