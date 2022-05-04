ПриватБанк масово повертає гроші клієнтам – що відбувається

ПриватБанк почав виплачувати гроші клієнтам ліквідованих банків / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні
ПриватБанк почав повертати вклади своїм клієнтам. Йдеться про гроші, які вони вкладали у ліквідовані нині банки.
Про це повідомляє пресслужба фінустанови.
Раніше Верховна Рада ухвалила закон про гарантоване повернення клієнтам банків 100% грошового вкладу за умови ліквідації фінустанови під час дії воєнного стану.
До початку повномасштабної війни гарантована сума повернення становила 200 тис. грн, а тепер повернуть усі гроші, незалежно від їх кількості.
Кошти повертають із Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, і ПриватБанк якраз є його членом.
Саме через цю фінустанову можна повернути гроші з банків, які були ліквідовані.
Для того, щоб отримати свої кошти через ПриватБанк, потрібно бути його клієнтом. Далі усе можна зробити онлайн, через додаток "Приват24" або чатбот у месенджерах.
Оновлення "Приват24"
У травні застосунок вкотре оновився, цього разу до нього додали новий розділ – "Заощадження" (шукати в меню "Сервіси").
Там можна відкрити депозити і керувати ними дистанційно.
У меню "Профіль клієнта" тепер можна змінити логін і за потреби оновити фінансовий номер.
Про інші новинки у "Приват24" читайте в нашому матеріалі, а також дізнайтесь все про під'єднання до застосунку міжнародної платіжної системи Payoneer.