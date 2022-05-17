ПриватБанк списуватиме додаткові гроші під час оплати покупок – кого торкнеться

ПриватБанк запускає нову акцію / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
ПриватБанк запускає нову акцію і з кожної покупки клієнтів, які в ній беруть участь, списуватиметься певна сума грошей на користь ЗСУ.
Про це на своїй сторінці у Facebook заявив прессекретар фінустанови Олег Серга.
Отже, акція триватиме з 16 травня до 30 червня і стосується клієнтів, які перебувають за кордоном. Гроші з карток ПриватБанку списуватимуться автоматично, при оплаті в будь-якому магазині в будь-якій точці світу.
На армію перерахують всього по 1 грн з кожної покупки і клієнти можуть як брати участь, так і відмовитися від участі у акції.
"Разом із платіжними системами Visa та Mastercard ми запустили благодійну ініціативу "Підтримайте Україну з-за кордону". З кожної оплати карткою ми направимо по одній гривні на потреби Збройних сил України", – повідомляє прессекретар.
Якщо ви хочете допомогти захисникам України, то маєте пройти реєстрацію на сайті банку або у додатку Приват24.
Зверніть увагу, що приєднатися до ініціативи можуть тільки повнолітні клієнти, які мають картки Mastercard або Visa.
ПриватБанк повернув довоєнну послугу
З 14 травня Приват24 повернув послугу продажу залізничних квитків в додатку. Крім цього, проїзні документи українці можуть придбати:
- у додатку Приват24;
- на сайті bilet.pb.ua;
- у кожному з понад 9800 відділень;
- завдяки терміналам самообслуговування банку.
Сервіс запустили спільно з "Укрзалізницею".
"Сьогодні" раніше писали, у чому ПриватБанк звинувачує пенсіонерка, і розповідали, про яку небезпеку в месенджерах попереджає банк своїх клієнтів.