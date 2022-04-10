"Приват24" не працюватиме кілька годин — у чому причина

Мобільний додаток буде недоступний кілька годин / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

11 квітня ПриватБанк буде проводити планові регламентні роботи у мобільному додатку "Приват24". Технічна пауза триватиме 9 годин.

Про це повідомили у пресслужбі банку.

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Зокрема, користування сервісами буде недоступне з 23:00 10 квітня до 8:00 11 квітня.

Зауважимо, що розрахунки в торговій мережі та банкомати будуть працювати у звичайному режимі.

Кредити у ПриватБанку

Банк несподівано змінив правила виплати кредитів під час війни. З 1 квітня ПриватБанк повернув нарахування відсотків із заборгованості, однак кредитні канікули зберігаються.

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Це означає, що не нараховуватимуть штрафи та пеню за прострочення платежів, а ось відсотки у розмірі 1,7% доведеться заплатити.

У фінустанові зазначають, що ці відсотки на суму боргу вдвічі менші, ніж були до війни (3,4%).

Крім цього, ПриватБанк скасував платне обслуговування картки "Універсальна Gold" у квітні та травні.

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"Сьогодні" також писали, у чому звинувачують ПриватБанк українці та який дизайн карток створив банк на підтримку міст-героїв.