Принципової різниці між "Роттердам+" для вугілля і "Амстердам+" для газу не існує, – нардеп

Газ продавати за формульною ціною, а на вугілля казати, що це неправильно. Де логіка? – запитує Олексій Кучеренко

Формула "Роттердам+" для визначення ціни на вугілля була ідентичною до формула ціноутворення на природний газ, які в різний час носили назви "Дюссельдорф+" чи "Амстердам+".

Про це заявив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики, колишній міністр з питань житлово-комунального господарства (2007-2010) Олексій Кучеренко, повідомляє "Главком".

"Де логіка: газ продавати за формульною ціною, прив’язавши до амстердамської біржі, а на вугілля казати, ні – це неправильно. Український газ нам доставляють з Дюссельдорфу чи Амстердаму і ми начебто сплачуємо за доставку, а чому ж з вугіллям має бути інша історія", – заявив нардеп в ефірі телеканалу "Наш".

Кучеренко наголосив, попри його скептичне ставлення до формули "Роттердам+", всі державні органи – правоохоронні і контролюючі, а також міжнародні експерти підтвердили законність формули "Роттердам+" та її обґрунтованість.

"Держава каже, що претензії не має до цієї формули. З політичної точки зору ми тут можемо сперечатися стосовно цієї формули, але я бачу рішення суду, я бачу прокурорські звернення стосовно закриття цих справ, я бачу аудити міжнародних компаній", – додав Кучеренко.

Реклама

Нагадаємо, 20 травня САП уже вчетверте закрила справу "Роттердам+" через відсутність у ній складу злочину. Перший раз справу було закрито ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.

Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і Вищим антикорупційним судом України.

Розслідування справи "Роттердам+" тривало більше ніж 4 роки. У цей період було проведено понад 10 державних та міжнародних експертиз, всі вони підтвердили економічну та юридичну обґрунтованість формули.

Відповідно, у ході розслідування не було встановлено ані збитків від дії формули, ані постраждалих.