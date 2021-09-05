Принцип ціноутворення на бензин і газ повністю повторив вугільну формулу "Роттердам+" – Вовк

Підхід до визначення цін на бензин на АЗС, а також природного газу для населення цілком відповідає принципу формули "Роттердам+", яка у 2016-2019 роках застосовувалася для розрахунку цін на вугілля.

Про це заявив ексглава НКРЕКП Дмитро Вовк, інформує "Znaj.ua".

"Мінекономіки переглянуло (у бік збільшення) ціни на бензин і дизель за формулою Роттердам+Логістика+Торгова націнка. Ідентичне ціноутворення на вугілля обговорювали на лавочках, детективи пихкали, директор НАБУ надував щоки на брифінгах... Але ж на бензин і дизель (як і на газ з особистим підписом Зеленського) нормативні документи ідентичні",- повідомив Вовк.

Він додав, що оскільки уряд активно використовує формулу "Роттердам" для визначення цін на бензин і газ, подальше переслідування посадових осіб НКРЕКП за аналогічну вугільну формулу абсурдно.

"Так що тут пора або труси надіти (пред'являйте ще поточному Кабміну, Зеленському і МВФ) або хрестик зняти (остаточно закрити всі справи)",- додав Вовк.

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Нагадаємо, 20 травня новий прокурор САП вчетверте закрив справу "Роттердам+". Перший раз справу було закрито ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.

Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора та Вищим антикорупційним судом України.

Розслідування справи "Роттердам" тривало більше 4 років. За цей період було проведено понад 10 державних та міжнародних експертиз, які всі підтвердили економічну та юридичну обґрунтованість формули.

Відповідно, в ході розслідування не було встановлено ні збитків від дії формули, ні постраждалих.