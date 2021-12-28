Передноворічний ажіотаж вдарив по курсу долара: скільки коштує валюта 28 грудня

Долар подешевшав на 5 копійок / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на вівторок, 28 грудня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 27,23 грн;

1 євро – 30,81 грн;

1 злотий – 6,67 грн;

10 російських рублів – 3,70 грн.

Порівняно з попереднім банківським днем долар подешевшав на пʼять копійок, а євро на три копійки. Курс злотого та рубля не змінився.

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На міжбанку 27 грудня торги не проводились.

Як курс долара вдарить за кредитами

Як розповів засновник компанії Performance Management Сергій Сароян, варто очікувати подальшого зростання вартості кредитів. Ще у жовтні інфляція становила 10,9%, але ситуація посилюється.

Долар уже зараз почав зміцнюватися на цих очікуваннях, а це дуже погано: більша частина товарообігу та боргових зобов'язань номінована у доларах, тож мало не здасться всьому світу. Період щодо низьких ставок НБУ може закінчитися вже скоро, і разом із цим кредити дорожчатимуть.

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Як ми писали, на котирування міжбанку у грудні можуть вплинути три фактори: перекази трудових мігрантів, обстановка в ОРДЛО, прибутковість ОВДП та споживча інфляція.

А також раніше разом із експертом розповідали, чи може долар зрости до 40 гривень до 2022 року.