Підвищення мінімальної зарплати і підготовка Ощадбанку до приватизації – найважливіше про гроші за тиждень

На цьому тижні Кабмін збільшив мінімальну зарплату для українців. Колаж: "Сьогодні"

Протягом робочого тижня 26-30 липня в Україні очікується, що безробіття в 2021 році знизиться, водночас показник середньої зарплати в порівнянні з минулим роком вже збільшився.

Понеділок. Долар знову пробив цінове дно

26 липня долар продовжив втрачати позиції на міжбанку і опустився нижче позначки в 27 грн. Так низько курс падав останній раз тільки в середині червня. Як розповів "Сьогодні" керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин, НБУ поки зберігатиме викуп долара в резерви стримуючи хвилю зміцнення. Ще одним фактором, який не дасть гривні зміцнитися занадто сильно стане відшкодування ПДВ, яке поповнить рахунки експортерів гривнею і таким чином стримає їх від продажу валюти.

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Вівторок. Автогаз продовжує рости в ціні

На українському ринку пального позначилися два тренди: бензин і дизпаливо повільно дешевшають, скраплений автогаз швидко дорожчає, встановлюючи нові цінові рекорди. Зниженню вартості палива сприяє регулювання урядом цін на бензин і ДТ, а зростання – відсутність регулювання цін на автогаз.

Експерти кажуть, що ціни на бензин і ДТ могли б знизитися більше, якби не загроза його дефіциту, яка призвела до підвищення цін в опті і скорочення пропозиції.

Середа. Кабмін збільшив мінімальну зарплату для українців

В Україні середня зарплата підвищилася до 14 313 грн в червні 2021 роки після 13 499 в травні. У порівнянні з минулим місяцем показник збільшився на 6%, а за рік (проти червня-2020) – на 23,6%.

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Найвища середня зарплата зафіксована в Києві (20 455 грн), найнижча – в Кіровоградській області (11 497 грн). Різниця між показниками в цих регіонах досягає 8 958 грн.

Четвер. Ощадбанк готують до приватизації

Державний Ощадбанк може отримати 100 млн євро від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). При цьому сам ЄБРР отримає право викупу частки в банку. Тобто така угода – це крок до приватизації Ощадбанку. Рішення ще має погодити глава Мінфіну Сергій Марченко від імені уряду.

П'ятниця. Безробітних в Україні стане менше

Безробіття в Україні в 2021 році знизиться до 9,1%, хоча на початку року вона становила 10,5% – це найвищий показник з 2017 року. А вже в 2022 році безробіття наблизиться до "природного рівня" 8,5%.

Так називається рівень безробіття, при якому всі, хто хоче працювати і шукає роботу, в кінцевому рахунку її знаходять. При цьому зарплати в 2021 році зростуть. Такі прогнози містяться в оновленому інфляційному звіті Національного банку України (НБУ).

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться в останньому випуску "Сьогодні":