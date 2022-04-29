Пощастить не всім? Що буде з пенсіями з 1 травня

Що зміниться з пенсіями у травні / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

У травні специфіка виплат пенсій не зміниться. Що стосується квітневих виплат, то тим, хто їх з обʼєктивних причин ще не отримав, гроші обовʼязково доставлять.

Так, за даними Мінсоцполітики, виплата квітневих пенсій профінансована на 100%, однак "Укрпошта" доставила поки 87,39% профінансованої суми за квітень. Такі труднощі викликані воєнними діями у відповідних населених пунктах, куди доставити пенсію можливості наразі немає.

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Нагадаємо, що перерахунок пенсій здійснюється для працюючих пенсіонерів, які відпрацювали не менше ніж 24 місяці після виходу на заслужений відпочинок. Відбувається він автоматично та проводиться щороку з 1 квітня.

Підвищені виплати пенсіонери отримають трохи згодом, коли до Пенсійного фонду надійдуть дані про стаж.

Доплата 2 тис. грн до пенсії

Пенсіонери-переселенці, яким довелося залишити свій будинок через російську агресію, можуть отримати доплату до пенсії у розмірі 2000 грн.

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Для цього їм необхідно стати на облік як внутрішньо переміщеним особам. Зробити це можна, звернувшись особисто до органів соціального захисту населення, уповноваженої особи громади, ЦНАП, незабаром таку можливість буде додано на портал "Дія".

Після цього ви отримаєте довідку про те, що є ВПО, з нею потрібно подати заяву на отримання держдопомоги за такою ж схемою та отримати виплату на банківський рахунок, зазначений у заяві.

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