Постачальники встановили нові тарифи на газ для українців. Кому доведеться більше платити

Декілька постачальників встановили тариф на рівні 7,99 грн за кубометр газу / Фото: Колаж: Сьогодні

Для українців, які відмовилися від річного тарифу на газ, встановили нові ціни на ноябрь. Вони коливаються від 7,99 до 38,35 гривні за кубометр газу.

Тарифи для українців

Декілька постачальників встановили тариф на рівні 7,99 грн за кубометр газу. Цей же тариф вважається річним для населення. А загалом, річні газові тарифи постачальників варіюються від 7,80 гривні за кубометр до 13,50 гривні за кубометр.

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Найдорожчий тариф у "Житомирської обласної енергопостачальної компанії" – 13,50 гривні за кубометр.

Вартість газу в українських регіонах

"ETG.UA" – 7,788 гривні за кубометр газу, річний тариф – 7,799 гривні за кубометр газу, вереснева ціна – 8,94 гривні за кубометр газу;

"Асканія Енерджі" – 19,95 гривні за кубометр газу, річний тариф – 9,95 гривні за кубометр газу, жовтнева ціна – 19,95 гривні за кубометр газу;

"Волиньелектрозбут" – 12,98 гривні за кубометр газу, річний тариф – 7,99 гривні за кубометр газу, жовтнева ціна – 12,98 гривні за кубометр газу;

"Галнафтогаз" – 7,99 гривні за кубометр газу, річний тариф – 10,99 гривні за кубометр газу, жовтнева ціна – 7,99 гривні за кубометр газу;

"Дніпропетровські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,64 гривні за кубометр газу, річний тариф – 8,94 гривні за кубометр газу, жовтнева ціна – 12 гривні за кубометр газу;

"Донецькі енергетичні послуги" (YASNO) – 8,64 гривні за кубометр газу, річний тариф – 8,94 гривні за кубометр газу, жовтнева ціна – 12 гривні за кубометр газу;

"Київські енергетичні послуги" (YASNO) – 8,64 гривні за кубометр газу, річний тариф – 8,94 гривні за кубометр газу, жовтнева ціна – 12 гривні за кубометр газу;

"М газ трейдинг" – 36,50 гривні за кубометр газу, річний тариф – 10,18 гривні за кубометр газу;

"Маргаз" – 7,99 гривні за кубометр газу, річний тариф – 9,75 гривні за кубометр газу, жовтнева ціна – 8,79 гривні;

"Полтавагаз збут" – 7,99 гривні за кубометр газу, річний тариф – 9,99 гривні за кубометр газу, жовтнева ціна – 19,80 гривні за кубометр газу;

"Стрийнафтогаз" – 7,99 гривні за кубометр газу, річний тариф – 11,99 гривні за кубометр газу;

"Енергія країни" – 38,35 гривні за кубометр газу, річний тариф – 11,22 гривні за кубометр газу, жовтнева ціна – 31,06 гривні за кубометр газу.

Постачальник останньої надії

В Україні постачальником "останньої надії" є "Нафтогаз". Переводять туди без відома споживача – щойно колишній постачальник відмовляється виконувати свої зобов'язання.

Там встановили річний тариф – 7,96 гривні за кубометр газу. Хоча ще 4 жовтня НАК публікував тариф на рівні 16,56 гривні за кубометр газу, а у вересні він становив 12 гривні за кубометр газу, що на 22 копійки менше, ніж у серпні. Але 25 жовтня Кабмін зобов'язав "Нафтогаз" знизити тариф до рівня річного.

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Раніше ми повідомляли, що дедалі частіше українці скаржаться, що отримують платіжки за газ, де їм додали зайві обсяги споживання газу. Для того, щоб не оплачувати зайве – потрібно стежити за обсягами, які споживає домогосподарство, та за тим, що зазначено у квитанціях. Про те, як правильно контролювати – читайте у матеріалі "Сегодня".

Українці також скаржаться, що отримують платіжки з доданими та зайвими кубометрами газу та неіснуючим боргом.