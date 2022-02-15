Поставки російського газу через Україну не припиняться — Путін

Поставки газу через Україну не припиняться / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Росія продовжить постачання газу через Україну навіть після 2024 року. Головне, щоб був попит і рентабельність.

Про це президент РФ заявив після переговорів із канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

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А українська ГТС в свою чергу має бути у справному стані.

"Ми готові продовжити постачання газу через Україну навіть після 2014 року, коли закінчується термін чинного контракту на транзит через цю країну. Звичайно, якщо на це буде попит з боку європейських імпортерів, і це буде рентабельно. А сама ГТС України буде у справному технічному стані ", — сказав Путін.

Ціни на газ різко зросли

За перші ж хвилини торгів 14 лютого, ціна березневих ф'ючерсів природного газу зросла на 10-14%. Вчора вони становили близько 1000 дол. за тис. куб. . Пізніше темпи зростання котирувань трохи сповільнилися.

За прогнозами Європейської комісії, у 2022 році можна не розраховувати на зниження ціни. Це може статися лише у 2023 році.

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Тим часом запаси у ПСГ ЄС стрімко тануть, у січні 2022 року вони впали нижче 40%, а відбір продовжується і донині.

Раніше ми писали, чи загрожує Україні дефіцит газу, та розповідали, з ким ми домовилися збудувати новий газопровід.