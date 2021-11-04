Допомогу для вагітних нараховуватимуть по-новому: хто може оформити декретні онлайн

Оформити допомогу для вагітних тепер можна онлайн / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні відтепер змінено порядок отримання допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами для породіль, які офіційно не працевлаштовані.

Про це йдеться у відповідній постанові Кабміну, ухваленій у середу 3 листопада.

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Зазначається, що зміни пов’язані із переходом країни на електронні лікарняні, а сам документ розробило Міністерство соціальної політики.

Що змінилося?

Відтепер призначати допомогу у зв’язку з вагітністю і пологами можна через онлайн-портал "Дія", на підставі номера електронного лікарняного.

Тобто оформлювати паперовий лікарняний для отримання так званих декретних грошей більше не потрібно.

Інколи це доведеться робити через технічну неспроможність деяких медустанов сформувати електронний лікарняний.

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Кого стосуються зміни?

Можливість електронного оформлення декретних отримають породіллі, які не застраховані у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування:

жінки, які не працевлаштовані;

жінки, які перебувають на обліку в центрі зайнятості як безробітні;

жінки – фізичні особи підприємці (ФОП), які не сплачують єдиний соцвнесок;

студентки, аспірантки, докторантки;

військовослужбовці.

Електронні лікарняні в Україні

З 1 жовтня 2021 року уся країна перейшла на систему електронних лікарняних. Відтепер листок непрацездатності оформляється так:

Людина, яка захворіла, відвідує лікаря і той робить медичний запис;

На телефон пацієнта приходить смс про відкриття електронного лікарняного;

Після цього інформацію отримує Пенсійний фонд і пацієнту приходить ще одна смс;

Через Пенсійний фонд інформацію буде бачити і роботодавець, тож відвозити листок непрацездатності на роботу не потрібно;

Закривається лікарняний також у електронному режимі.

Раніше "Сьогодні" писали, що процедура виходу в декретну відпустку в Україні також змінилась.

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А також повідомляли, що таку відпустку зможуть взяти і чоловіки.