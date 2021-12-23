Час готуватися до нового курсу? Що буде з доларом наприкінці тижня

Долар подорожчав на 2 копійки / Фото: Колаж: Сьогодні
Національний банк України (НБУ) на п'ятницю, 24 грудня розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:
|23.12
|24.12
|Зміна
|1 долар США
|27,25 грн
|27,27 грн
|+0,02
|1 євро
|30,80 грн
|30,84 грн
|+0,04
Порівняно з курсом НБУ на четвер, 23 грудня, долар дорожчав на 2 копійки, а євро – на 4 копійки.
Що буде із доларом?
Аналітик Roboforex Андрій Гойлов вважає, що у середу долар щодо гривні відіграв втрати вівторка. Водночас Нацбанк не брав участі у торгах. А торгова сесія з валютної пари долар/гривня завершилася на рівні 27,31 курс євро зміцнився до позначки 30,87.
"ВВП у III кварталі зріс на 2,7% у річному обчисленні. Частково цьому сприяло збільшення обсягів переказів трудових мігрантів. За перші 10 місяців нинішнього року заробітчани перерахували до України 11,99 млрд доларів США. Це на 2,27 млрд (+23),31%) більше, ніж за аналогічний період 2020 року", – розповів "Сьогодні" аналітик.
Українці витрачають отримані гроші в Україні, а це зміцнює курс гривні та внутрішній попит. У той самий час уповільнилися темпи зростання промислового виробництва. У листопаді цей показник становив 0,4% у річному обчисленні проти 1,4% у жовтні.
"Все це позначається на темпах відновлення економіки нашої країни після пандемії коронавірусу. На тлі падіння обсягів постачання електроенергії на 6,3% у грудні очікується падіння промвиробництва, що може привнести негатив у настрої інвесторів", – вважає експерт.
На його думку, цього тижня долар США щодо гривні зміцниться до рівня 27,45. Єдина європейська валюта з високою ймовірністю зросте до позначки 31,15.
Раніше ми разом із експертом розповідали, чи може долар зрости до 40 гривень до 2022 року.
А також давали прогнози, якою буде валюта до Нового року.