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Час готуватися до нового курсу? Що буде з доларом наприкінці тижня

Вікторія Барановська
23 грудня, 18:51
Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 24 грудня

Долар подорожчав на 2 копійки / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на п'ятницю, 24 грудня розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

    23.1224.12Зміна
    1 долар США27,25 грн27,27 грн+0,02
    1 євро30,80 грн30,84 грн+0,04

    Порівняно з курсом НБУ на четвер, 23 грудня, долар дорожчав на 2 копійки, а євро – на 4 копійки.

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    Що буде із доларом?

    Аналітик Roboforex Андрій Гойлов вважає, що у середу долар щодо гривні відіграв втрати вівторка. Водночас Нацбанк не брав участі у торгах. А торгова сесія з валютної пари долар/гривня завершилася на рівні 27,31 курс євро зміцнився до позначки 30,87.

    "ВВП у III кварталі зріс на 2,7% у річному обчисленні. Частково цьому сприяло збільшення обсягів переказів трудових мігрантів. За перші 10 місяців нинішнього року заробітчани перерахували до України 11,99 млрд доларів США. Це на 2,27 млрд (+23),31%) більше, ніж за аналогічний період 2020 року", – розповів "Сьогодні" аналітик.

    Українці витрачають отримані гроші в Україні, а це зміцнює курс гривні та внутрішній попит. У той самий час уповільнилися темпи зростання промислового виробництва. У листопаді цей показник становив 0,4% у річному обчисленні проти 1,4% у жовтні.

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    "Все це позначається на темпах відновлення економіки нашої країни після пандемії коронавірусу. На тлі падіння обсягів постачання електроенергії на 6,3% у грудні очікується падіння промвиробництва, що може привнести негатив у настрої інвесторів", – вважає експерт.

    На його думку, цього тижня долар США щодо гривні зміцниться до рівня 27,45. Єдина європейська валюта з високою ймовірністю зросте до позначки 31,15.

    Раніше ми разом із експертом розповідали, чи може долар зрости до 40 гривень до 2022 року.

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    А також давали прогнози, якою буде валюта до Нового року.