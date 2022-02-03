Допоможе Україні з транзитом: Європа визнала газ практично зеленою технологією

Чого чекати Україні після змін законодавства / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Європейська комісія вирішила віднести атомну та газову енергетику до зелених технологій так званої "таксономії".

Про це повідомляє Deutsche Welle та пояснює, що це може означати для України.

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Відповідний акт набуде чинності не раніше, ніж через чотири місяці, однак його можуть заблокувати Рада ЄС чи Європарламент.

Що таке "таксономія"?

Не зважаючи на те, що перехід до альтернативних джерел енергії є одним з головних пріоритетів розвитку ЄС, у 2020 році було запроваджено поняття "таксономія".

Воно означає систему класифікацій, яка визначає, які види економічної діяльності вважаються сталими з точки зору впливу на довкілля.

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Список цих видів було представлено у 2021 році і туди увійшли сонячна, вітрова та гідроенергетика.

Чому туди додали газ та атом?

Газ та атомна енергетика не є зеленими у повному розумінні і Єврокомісія віднесла їх до перехідних технологій, які мають допомогти на шляху до повної кліматичної нейтральності.

Таксономія встановлює поріг допустимих викидів парникових газів і якщо виробництво електроенергії не перетинає його – воно вважається сталим.

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Атомні електростанції повністю підходять під цю умову, однак становить велику загрозу через жахливі наслідки можливої катастрофи.

Через це Єврокомісія висунула низку додаткових вимог до АЕС, щоб вони могли вважатися сталими.

А от із природним газом все складніше, аже середні викиди таких підприємств значно перевищують встановлений поріг у 100 грамів CO2 на кВт/год.

Для ТЕС зробили виключення, але лише у тому випадку, якщо вони замінять установки, які працюють на вугіллі чи інших застарілих енергоносіях.

Навіщо це Україні

Для України це вкрай позитивний поворот, оскільки може означати більші обсяги транзиту російського газу. Хоча Київ не зобов’язаний переймати цю частку законодавства, таксономія може допомогти залучити додаткові інвестиції

Україна отримала 73 млн євро

Україна отримала від Данії велику суму коштів на розвиток проєктів у сфері зеленої енергетики та сталого розвитку країни.

Доки що невідомо, куди саме витратять гроші, але данський уряд вже вирішив, що Україна буде їх ключовим партнером у рамках наступної фази програми європейського сусідства DANEP.

Данія також розробить для України певні рекомендації щодо розвитку відновлювальної енергетики в подальшому.

"Сьогодні" також писали, який план щодо розвитку зеленої енергетики має Україна та розповідали, як ми можемо стати головним водневим хабом Європи.