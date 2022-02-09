Одержувачів субсидій чекають нові правила: до чого готуватися українцям

Розповідаємо, чому щорічне декларування доходів може стати обов'язковим і для тих, хто отримує субсидії / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

У парламенті зареєстрований законопроєкт 6539, яким передбачається запровадження в Україні поняття "домоекономіка" та запроваджується практика подання "сімейних" податкових декларацій.

І хоча у документі йдеться про те, що це справа добровільна, та для одержувачів соціальних виплат щорічне декларування доходів може стати обов'язковим. "Сьогодні" разом з експертами розглянули плюси та мінуси запропонованого податкового механізму.

Реклама

Що в документі

Новий проєкт закону "Про домогосподарство (домоекономіку)" може внести до чинного Податкового кодексу кілька принципових змін. І хоча в цьому документі не передбачається запровадження якихось нових податків, у разі його прийняття життя багатьох українців може істотно змінитися.

Наприклад, документ вводить у законодавство поняття домогосподарства. Його визначення таке: це особа або "сукупність осіб, які спільно проживають в одному житловому приміщенні або його частині, забезпечують себе всім необхідним для життєдіяльності, ведуть спільне господарство, повністю або частково об'єднують та витрачають кошти". Причому ці люди як можуть бути родичами, так і не бути ними.

Фактично цьому визначенню відповідають будь-які групи людей, що живуть під одним дахом. Новий законопроєкт дозволяє їх вести бізнес без набуття статусу фізособи-підприємця (ФОП) та запроваджує для них спільне декларування доходів. Все це буде нібито на добровільних засадах.

Реклама

Але в документі є одна маленька деталь: для всіх одержувачів соціальних трансфертів від держави – а це серед іншого пільги та субсидії – потрібне щорічне подання податкової декларації. Виняток становитимуть лише пенсіонери та студенти.

Законопроєкт, зареєстрований у парламенті, поданий цілим колективом авторів, серед яких такі відомі представники фракції "Слуга народу", як Галина Третьякова та Данило Гетманцев. Тому можна припустити, що в тому чи іншому вигляді він однаково буде розглянутий у парламенті й має шанси бути затвердженим.

Плюси документа

Експерти, які проаналізували законопроєкт, кажуть, що у ньому є кілька позитивних моментів. Наприклад, якщо людина хоче працювати легально, але не хоче зв'язуватися з бюрократичними процедурами – набувати статусу ФОП, то наступного року можна буде подати декларацію та чесно сплатити податки.

Реклама

Другий важливий момент полягає в тому, що сімейне декларування – справа суто добровільна. Тобто якщо ви не отримуєте від держави матеріальної допомоги і не хочете подавати сімейну декларацію, то ніхто вас не примушуватиме.

Ну і, нарешті, такий законопроєкт у разі його ухвалення дозволить користуватися механізмом податкової знижки всім членам домогосподарства, а не тільки людині, що працює.

"Сімейне декларування дозволить розширити права на податкову знижку, – каже старший економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай. – Наразі кожен легальний працівник сплачує ПДФО, 18% від доходу. Відповідно до чинного законодавства є витрати, на 18% суми яких можна зменшувати нарахований податок на дохід. А оскільки цей податок уже сплачено, задекларувавши ці витрати, можна отримати від держави відшкодування".

За словами експерта, податкову знижку можна отримати за такими видатками:

плата за освіту;

страхування життя та недержавне пенсійне забезпечення;

переобладнання авто на використання скрапленого газу;

відсотки з іпотеки;

пожертвування в неприбуткові організації тощо.

І якщо нині податкову знижку може отримати тільки людина, що працює, то після запуску нової моделі ця знижка поширюватиметься на всіх членів сім'ї, зокрема й пенсіонерів.

"Наприклад, у сім'ї є тесть-пенсіонер, який переобладнав машину в ГБО, – продовжує Юрій Гайдай. – На вартість переобладнання домогосподарство знизить дохід і на 18% від цієї суми зможе отримати повернення податку. Отже, цей механізм допоможе зменшити доходи та сплачений ПДФО через видатки інших членів домогосподарства".

Мінуси нововведення

Скажемо одразу, право легально вести бізнес без відкриття ФОП можна далеко не за всіма напрямками. У законопроєкті зазначається, що це будуть переважно види підприємницької діяльності, які пов'язані тільки з наданням послуг.

Паралельно з цим у домогосподарства виникають і обов'язки перед державою. Якщо у сім'ї хтось отримує так звані соціальні трансферти, до яких належить будь-яка допомога від держави, серед них і субсидії та пільги, то такому домогосподарству доведеться подавати щорічну податкову декларацію.

Крім того, цей закон підсумовує як доходи всіх членів сім'ї, так і їхні борги, а це означає, що чиїсь невиконані зобов'язання можуть лягти на плечі домогосподарства.

"Якщо в законодавстві з'явиться поняття "домогосподарство", то значно легше забирати майно людей за борги, зокрема й за борги за комуналку", – каже експерт з питань ЖКГ Олег Попенко.

Наразі ця процедура ускладнена тим, що за квартиру відповідає один власник, також є обмеження на відчуження, якщо у ній прописані діти. Тому за борги відібрати нерухомість за чинною процедурою дуже складно. А якщо закон ухвалять, то ця процедура значно спроститься.

Про те, як не позбутися свого майна, читайте у матеріалі: Що таке податковий борг і як він "виганяє" на вулицю

Все про податки і про те, куди йдуть наші гроші, – у нашій спецтемі