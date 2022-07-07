Польща пропонує величезні знижки: як українцям економити під час купівлі в Auchan, Lidl та Biedronka

Картки лояльності можуть зекономити кожному немаленькі суми / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Питання, як вигідно придбати той чи інший товар, де можна найбільше зекономити тощо цікавлять, певно, кожного з нас. А коли справа стосується закордонних магазинів, не всі знають, як правильно та вигідно для себе це зробити.

Тож "Сьогодні" розповість вам, як українцям зекономити свої гроші в Польщі за допомогою карток лояльності.

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Розглянемо на прикладі трьох популярних мереж: Auchan, Lidl та Biedronka.

Програма лояльності Auchan

Програма лояльності Auchan має назву Skarbonka. Її учасником може стати будь-яка дієздатна особа, що досягла 18-річного віку та не є підприємцем.

Для того, щоб скористатися вигідними пропозиціями, варто попросити пластикову картку на касі або зареєструвати її онлайн, або активувати мобільний додаток мережі, де є опція "Створити карту лояльності".

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В цьому ж додатку можна зареєструвати наявну, отриману на касі карту.

Величезною перевагою є те, що часто у рекламних газетках мережа пропонує суттєві знижки винятково власникам картки.

Серед інших плюсів:

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накопичення балів під час кожних покупок, використати які можна хоч наступного дня, однак оплатити ними не можна алкоголь, тютюн, фармацевтичні товари, пресу, та заощадження від 0,5% до 1,5% на картку;

на картку; додаткові знижки для пенсіонерів;

можливість зекономити до 250 злотих протягом місяця, маючи знижку 5% на всі покупки з Kartą Dużej Rodziny;

необмежений термін повернення товарів, які не підійшли (в межах, дозволених законодавством).

Програма лояльності Lidl

Програма лояльності Lidl цікава тим, що вона не передбачає наявність фізичної пластикової картки. Для того, щоб стати учасником Lidl Plus, потрібно лише завантажити однойменний мобільний додаток.

Переваги участі у програмі:

можливість отримати купони зі знижками, активовувати які потрібно в самому додатку;

повернення товарів протягом 30 днів, якщо ті не підійшли (йдеться про промтовари);

можливість виграти додаткові купони зі знижками за допомогою віртуальної скретч-карти (zdrapkę), яка з'являється після кожного скану додатку.

Програма лояльності Biedronka

Отримати картку мережі можна або на касі, або зареєструвавши її онлайн. Для цього варто вказати номер отриманої картки, а також її PIN-код (його дають разом з карткою), польський номер телефону та ім’я.

Однак є одне "але": формально скористатися такою можливістю можуть лише жителі Польщі. Проте українці, що бажають отримати картку, можуть вказати дійсну адресу проживання (приміром, друзів чи родичів). Оскільки туди компанія надсилає подарункові сертифікати, призи тощо.

Програма лояльності Biedronka дає можливість не лише отримувати подарунки від компанії (календарі, тематичні альбоми) чи знижки під час купівлі, але й, за допомогою мобільного додатку, оплачувати свої покупки через BLIK без використання коду, а також дізнатися актуальну ціну обраного товару, відсканувавши його штрих-код.

З Києва до Варшави за 4 години

Україна та Польща у прискореному порядку запустять швидкісне сполучення між Києвом та Варшавою. На проєкт виділять приблизно 1,2 млрд доларів.

Час у дорозі за цим маршрутом становитиме приблизно 4 години.

Дії щодо реалізації проєкту, як повідомляло Міністерство інфраструктури, Україна та Польща синхронізували ще до війни. Та й загалом говорять про це ще з 2019 року, відтоді, як анонсували запуск швидкісного залізничного маршруту Київ – Львів – Варшава – Берлін.

Нагадаємо, що з 1 липня українські переселенці зможуть подорожувати лише на загальних умовах, без права на безкоштовний проїзд потягами РКР Intercity.

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