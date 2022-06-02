Польща змінює правила: що буде з соцвиплатами для українських переселенців

Правила соцвиплат у Польщі для українських переселенців дещо зміняться / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Українським переселенцям у Польщі перестануть виплачувати щоденну допомогу у розмірі 40 злотих (близько 270 гривень) на харчування та проживання.
Як повідомляє видання Rzeczpospolita, правило почне діяти з 1 липня.
При цьому, за словами представника польського уряду у справах біженців Павла Боссернакера, пільги для отримання допомоги будуть розширені для людей з інвалідністю, вагітних жінок та багатодітних сімей.
"Ми переконані, що багато людей у Польщі здатні стати незалежними та адаптуватися", — наголосив чиновник.
Соцвиплати для українців у Польщі
В Польщі працює програма для українських сімей, де є неповнолітні діти. Так, українці, які приїхали до Польщі з початку російського вторгнення, подають заявку на отримання щомісячної допомоги у розмірі 500 злотих на кожну дитину (трохи менше ніж 3 тис. грн).
Отримати пільги можуть українці, які:
- перетнули польсько-український кордон після 23 лютого;
- отримали номер PESEL;
- відкрили банківський рахунок у Польщі;
- мають польський номер телефону.
Крім того, вимушені переселенці у Польщі можуть отримати додаткову матеріальну щомісячну допомогу від ООН у розмірі 700 злотих (близько 4900 грн).
Обов'язкова умова – треба перетнути польсько-український кордон безпосередньо, а не через треті країни. А ось мати PESEL чи банківський рахунок не обов'язково.
Гроші можуть отримати до 4 осіб з однієї сім'ї. На першого виділяється 700 злотих, а кожного наступного – 610.
Раніше ми розповідали всю правду про життя українців у Польщі: скільки коштує житло, харчування, транспорт тощо. Також ми писали, що Болгарія запускає нову програму для українських біженців.