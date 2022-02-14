Простір для "злочинної творчості": як фіктивні рієлтори нахабно дурять українців

Обмани на оренді квартир / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

На сьогодні більше половини українців здають своє житло в оренду, а трохи менше половини населення країни живуть саме на зйомних квартирах чи будинках.

Так, за даними OLX, 67% українців здають в оренду свої квартири, 88% з них на довгостроковий період.

Реклама

Тож саме ця сфера є доволі прибутковою для "чорних" рієлторів. Ласий шматочок ті облюбували давно, і на ринку нерухомості ледь не щодня зʼявляються все нові і нові схеми. Найпоширеніші серед них:

Рієлтор сам знімає квартиру. Фахівець прикидається її власником і здає кільком охочим орендувати житло. Коли ті заплатили заставні та депозитні суми, рієлтор просто зникає, а всі дані надані реальному власнику зазвичай липові. Застави від кількох людей. Кілька орендарів платять наперед заставу, аби приїхати з речима і відразу заселитися, а приїхавши, бачать ще декілька таких же як і вони. Власник квартири натомість розводить руками і стверджує, що житло купувати взагалі не збирався. Власник квартири не один. Буває людина знімає житло на тривалий термін, підписує договір з власником, а таких виявляється кілька, і з угодою вони не згодні. А орендар, зауважимо, заплатив попередньо три немаленькі суми: за перший місяць, заставу, що дорівнює цій же сумі, і за послуги рієлтора (зазвичай це 50% від вартості оренди).

Історія з життя

Своєю історією поділився з нами українець Богдан. Хлопець прохав про анонімність, але розповіддю про обман так званого рієлтора шокував.

Сам Богдан шукав квартиру у Львові, постійно моніторив сайти з оголошеннями. За кілька днів йому трапився потрібний варіант. Той не думаючи зібрав речі, домовився з рієлтором про зустріч, залишивши заставу за квартиру. Наче все було добре, фахівець цілком пристойна людина, розповів про всі нюанси оренди, показав квартиру, Богдан підписав з ним договір та заплатив необхідну суму (на той час це було 6 тис грн за місяць).

Реклама

Тобто загалом Богдан витратив 15 тис грн, розрахувавшись за перший місяць, давши заставу та комісію рієлтору.

Через два дні до квартири приходить її власник і вимагає звільнити приміщення. Хлопець не розуміє, що відбувається, показує договір, розповідає, що спілкувався з "реальним" власником. В кінцевому результаті виявилось, що шахрай орендував квартиру на дві доби і таким чином обманув усіх.

Нові правила на ринку нерухомості

Державна податкова служба зобовʼязана перевіряти дані фізичних осіб-покупців нерухомості (ПІБ, номер паспорта та ідентифікаційного коду) перед оформленням ними майнових прав.

Реклама

Наказом Міністерства фінансів та Міністерства юстиції №124/37460 затверджено порядок електронної взаємодії інформаційних систем Міністерства юстиції та Державної податкової служби щодо підтвердження відомостей про фізичну особу під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухомість.

Простіше кажучи, нотаріуси при оформленні угоди повинні заповнювати додаткову форму і направляти її до податкової інспекції, щоб не було розбіжностей. Робиться це лише для того, аби перевірити персональні дані покупця, а про різні заборони там не йдеться.

Нагадаємо, в Україні змінили умови купівлі-продажу житла. Відтепер доведеться платити більше податків.

Раніше ми розповідали, як працюють "чорні" рієлтори. В Україні зареєстровано чимало випадків, коли ті не просто "кидали" людей на гроші, а тримали в заручниках чи навіть позбавляли життя.