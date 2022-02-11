Подалі від російської монополії: ще одна країна ЄС хоче повністю відмовитися від газу

Німеччина готується до заключного етапу / Фото: Колаж: Сьогодні
У Німеччині підрахували, що країна частково залежатиме від газу у найближчі 13 років, а потім його повністю змінить воднева енергетика.
Про це заявив віце-канцлер, міністр економіки ФРН Роберт Хабек, передає Der Tagesspiegel.
За його словами, уряд розглядає газ лише у якосі перехідної технології і вже до кінця 2022 року Німеччина повністю відмовиться від атомної та вугільної енергетики.
Наступний етап – початок імпорту водню, який почне поступово замінювати природний газ у виробництві енергії.
Крім цього віце-канцлер виступив за диверсифікацію постачання енергоносіїв, оскільки наразі Німеччина дуже залежить від російського газу і з воднем це не має повторитись.
"Звичайно, Росія була б бажаним партнером для постачання нас воднем або відновлюваними джерелами енергії, але не єдиною країною", – наголосив міністр.
На думку Хабека, водень можна буде імпортувати з країн Північної Африки та арабських країн.
Водень із бананів
Швейцарські дослідники навчилися виробляти водень із бананової шкірки. До неї застосували технологію піролізу з використанням ксенонової лампи. Участь у експерименті взяли також:
- кукурудзяні качани;
- апельсинова шкірка;
- кавові зерна;
- шкаралупа кокосових горіхів.
Однак рекордсменом з виділення водню став банан і це означає, що його можна буде залучити до процесу створення біопалива.
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