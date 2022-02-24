Подалі від небезпеки? Як курсуватимуть поїзди "Укрзалізниці"

Що буде з транспортом в Україні / Фото: Укрзалызниця, Колаж: Сьогодні

Всі поїзди до столиці та з неї, а також поїзди західного напрямку курсують за графіком, без будь-яких змін.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

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Поїзди східного напрямку продовжують рух на безпечній швидкості, однак можливі сповільнення та зупинки з міркувань безпеки біля станцій, що обладнані укриттями.

Зміни у русі поїздів 24 лютого

№ 10 Київ – Маріуполь рухається зі зменшеною швидкістю на Волноваху, № 11 Київ – Новоолексіївка, № 86/88 Львів, Ковель – Новоолексіївка курсують до ст. Федорівка.

№ 44 Івано-Франківськ — Київ зупинено по ст. Ірша.

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№ 112 Київ — Авдіївка зупинено по ст. Покровськ.

Що з поїздами до столиці та з неї ?

Всі решта поїздів до столиці та з неї, а також поїзди західного напрямку курсують і продовжать рушати за графіком.

Поїзди східного напрямку продовжують рух на безпечній швидкості, однак можливі сповільнення та зупинки з міркувань безпеки біля станцій, що обладнані укриттями.

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Що сталося вранці 24 лютого

Радник міністра МВС Антон Геращенко розповів, де в Україні фіксують вибухи після гучної заяви президента РФ Володимира Путіна про початку спецоперації в Україні. Геращенко зазначив, що в Україні були ракетні удари по центрах військового управління, аеродромах, військових складах у Києві, Харкові та Дніпрі. Тривають артилерійські обстріли кордону.

У місті Ніжині Чернігівської області обстріляли командно-диспетчерський пункт ДСНС. Внаслідок обстрілу поранено трьох рятувальників.

У Черкаській області оголошено евакуацію. Йдеться про Уманський район.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що триває обстріл об'єктів військової інфраструктури.

У Києві звучать сирени цивільної оборони, вранці було чути обстріл районів.

"Укрзалізниця" повідомила про те, що всі потяги курсують за графіком.

У Луганській області розпочалася евакуація місцевих жителів.

Президент України Володимир Зеленський заявив про запровадження воєнного стану в Україні.

Раніше ми писали, що минулого тижня депутати проголосували за те, щоб ухвалити звіт тимчасової слідчої комісії (ТСК), яка вивчала діяльність "Укрзалізниці" з 2015 до 2020 року.

Також ми повідомляли, голова правління акціонерного товариства "Укрзалізниця" Олександр Камишин понад 3 місяців працює без контракту і не отримує зарплати.