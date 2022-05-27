Відчує кожен? Як дефолт РФ вплине на світову економіку

Дефолт Росії не зачепить світову економіку, вважають у США / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Війна Росії в Україні прискорила інфляцію у багатьох країнах світу, а сама Росія взагалі поинилася на межі фінансового краху. Втім, потенційний дефолт РФ не вплине на світову економіку, вважають у США.

Про це пише видання Reuters.

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Зазначається, що фінансова ізоляція Росії почалася ще до можливого дефолту, тому економічні процеси в усьому світі суттєво не зміняться.

За словами представниці Білого дому Карін Жан-П'єр, США уважно стежитимуть за ситуацією і продовжать переговори зі світовою фінансовою спільнотою щодо ситуації в Росії.

Раніше стало відомо, що Міністерство фінансів США вирішило не продовжувати дію генеральної ліцензії, яка тимчасово дозволяла Росії проводити виплати для обслуговування свого зовнішнього боргу у доларах за умов санкцій за війну в Україні.

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Це стане серйозним ударом для економіки Росії, на яку тиснуть західними санкціями і заморозкою активів, розміщених у іноземних банках, і збільшить можливість оголошення РФ дефолту.

Що відбувається з економікою РФ

Економічні труднощі в Росії почалися задовго до повномасштабного вторгнення в Україну санкції Заходу лише посилять ефект від падіння економіки.

При цьому, як вважає відомий економіст, професор Массачусетського технологічного університету Дарон Асемогл, Росія все одно видає себе за наддержаву і хоче конкурувати з такими країнами, як Німеччина та Великобританія.

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Але проблема в тому, що економічний потенціал РФ незрівнянно менший.

Раніше ми писали, що санкції за війну проти України залишили РФ без елементів та сировини для виробництва різних товарів.

Також ми розповідали, що в Росії планують відновити виробництво "Москвичів".