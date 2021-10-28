Майже 5 млрд грн: чиї кредити Ощадбанк продасть на онлайн-аукціоні

Ощадбанк хоче продати на онлайн-аукціоні проблемні кредити / Фото: Колаж: Сьогодні
Ощадбанк виставив на продаж непрацюючі кредити, загальною сумою майже 5 млрд грн.
Про це йдеться у повідомленні банку, передає "Фінансовий клуб".
Право грошової вимоги за кредитним договором, а також права за договорами забезпечення (іпотечними, заставами, поруками) будуть продані на онлайн-аукціонах OpenMarket 12 та 22 листопада.
У якості забезпечення договорів, тобто об’єктам, які підуть з молотка для погашення боргу, виступають:
- обласна друкарня,
- приміщення дитячого садку,
- адмінбудівля,
- птахофабрики,
- елеватор,
- завод промислового обладнання,
- завод по кондиціюванню гібридного насіння кукурудзи,
- виробничо-складські приміщення,
- обладнання складу для довготривалого зберігання яєць,
- земельні ділянки та інша нерухомість в Києві, Рівненській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Херсонській і Чернігівській областях.
За словами гендиректора аукціону, Ощадбанк – це вже другий банк, який скористався технічними можливостями онлайн-аукціону для продажу NPL-кейсів.
"Враховуючи різноманітність активів, які в забезпеченні лотів, чекаємо на зацікавленість з боку користувачів OpenMarket та великих інвестиційних компаній", – каже Олександр Мамро.
Як працюватимуть банки у "червоній зоні"
У ексклюзивному коментарі "Сьогодні" співробітники ПриватБанку та Ощадбанку розповіли, що фінансові установи перебувають у списку виключень і на них не розповсюджуються додаткові обмеження.
Отже, для відвідування відділення не потрібно пред’являти ані сертифікат вакцинації, ані плр-тест.
Однак не варто забувати про дотримання соціальної дистанції та носіння масок.
Раніше ми писали, що Ощадбанк сильно зменшив свій прибуток порівняно із минулим роком, а ПриватБанк навпаки – майже наздогнав свій попередній результат.