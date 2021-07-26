Майже 40 тис. доларів – курс біткоїна злетів через Amazon

Біткоїн-ринок пожвавився в надії на Amazon / Фото: REUTERS/Dado Ruvic, REUTERS/Brendan McDermid, REUTERS/Pascal Rossignol

Найбільший у світі онлайн-рітейлер Amazon, засновник якого злітав в космос, почне приймати біткоїни як засіб оплати. Це може статися вже до кінця 2021 року, а у 2022 році у Amazon може з'явитися свій власний токен, повідомили в City A.M з посиланням на інсайдерів. На цьому тлі курс біткоїна злетів до максимуму з середини липня і націлився на подолання психологічної позначки в 40 тис. доларів.

Вранці 26 липня, за даними CoinDesk, біткоїн торгується на рівні 38,3 тис. доларів. Капіталізація головної криптовалюти перевищила 700 тис. доларів.

Курс біткоїна 26 липня

Чутки про плани Amazon почати роботу з біткоїном з'явилися після того, як компанія опублікувала вакансію для "голови напрямку криптовалют і блокчейну". У ній говориться, що Amazon потрібен співробітник, який зміг би використовувати свій досвід в сфері блокчейну, криптовалют і цифрових валют центральних банків для реалізації якихось "необхідних можливостей".

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Крипторинок вже не вперше обговорює біткоїн-платежі в Amazon, але компанія завжди спростовувала такі чутки. Цього разу інвестори серйозно надихнулися, адже раніше PayPal дозволив своїм клієнтам купувати біткоїн і розплачуватися ним на платформі.

Як повідомлялося, на початку літа-2021 головна криптовалюта (біткоїн) вже втратила близько половини ціни, знизившись з рекордних майже 65 тис. доларів, які фіксувалися в квітні. Нещодавно біткоїну передрікали обвал ще на 80%, але, ймовірно, ситуація змінилася.

А про те, яка доля може очікувати "електронне золото" в Україні, дізнавайтеся з репортажу-розслідування "Сьогодні" "Слідами біткоїна":