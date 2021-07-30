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"Укрзалізниця" додала новий рейс експреса з Києва в аеропорт "Бориспіль"

30 липня, 16:54

Ксенія Кадушкіна

Через активний ріст пасажирів компанія також збільшить місткість вже наявних рейсів

В Бориспіль курсуватиме ще один рейковий автобус. Колаж "Сьогодні" / Фото: Pixabay, Укрзалызниця

АТ "Укрзалізниця", яка ввела чотири додаткових поїзди в південному напрямку, додала ще один рейс з Києва в Міжнародний аеропорт "Бориспіль". Про це повідомила прес-служба компанії.

Таке рішення в АТ прийняли через зростаючий попит пасажирів. З цієї ж причини місткість вже наявних рейсів збільшать.

Розклад додаткового рейсу:

Зараз один такий рейковий автобус Pesa вміщує в себе 81 пасажира. У компанії вирішили в найбільш завантажені години запустити здвоєний поїзд. Це дозволить збільшити кількість місць для пасажирів удвічі і перевозити 162 людини за рейс.

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Як відомо, в червні залізнична компанія запустила додаткові рейси за маршрутом Київ-Пасажирський – аеропорт "Бориспіль". В результаті замість 16 почало курсувати 22 пари.

Пізніше, в липні, в зв'язку з ослабленням карантинних обмежень та відновленням міжнародного авіаційного сполучення, "Укрзалізниця" додала один рейковий автобус Pesaна маршрут Київ – аеропорт "Бориспіль".

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