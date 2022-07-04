"План Маршалла" для України: скільки грошей виділить ЄС для відновлення країни

Україна отримає фінансову допомогу від ЄС / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У рамках "плану Маршалла" Європейський Союз планує виділити близько 100 мільярдів на відновлення України. Фінансування відбуватиметься через кредитні підрозділи ЄС: Європейський інвестиційний банк, ЄІБ.

Про це пише видання Reuters.

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Трастовий фонд EU-Ukraine Gateway Trust Fund (E-U GTF) прагнутиме отримати початкові внески у розмірі 20 мільярдів євро від країн ЄС та бюджету ЄС у вигляді грантів, кредитів та гарантій.

Гарантії, зокрема, будуть з мультиплікативним ефектом, завдяки чому інфраструктурні проекти будуть профінансовані на загальну суму близько 100 мільярдів євро. Це близько половини найбільш нагальних потреб України.

Пропозиція ЄІБ має бути оприлюднена 4 липня 2022 року, під час міжнародної конференції з відновлення України у Швейцарії, метою якої є надання ресурсів Україні та допомога у повоєнному відновленні.

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Чого потребує Україна

Можливо, післявоєнна допомога для України дещо відрізнятиметься від тієї, яка була надана для Європи.

"Я не хотів би, щоб навіть звучала назва план Маршалла для України. Краще назвати цей план інтеграції України до ЄС. І складатися він має з кількох основних блоків ", – розповідав раніше економіст Олексій Кущ.

По-перше, це гуманітарна складова, що реалізується вже зараз. До Європи через війну виїхало багато українців, європейські країни постачають в Україну гуманітарні вантажі.

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"Другий важливий компонент – це інфраструктурний блок. Тобто Україна має отримати кошти на відновлення зруйнованої інфраструктури. Важко оцінити, які це будуть суми, тому що військові дії не закінчені, але не виключаю, що йтиметься про десятки мільярдів доларів", – додав Олексій Кущ.

Крім того, країни-донори мають виділити Україні гарантії інвестицій на десятки мільярдів доларів. Справа в тому, що до зруйнованої країни інвестори заходитимуть неохоче, тому їм потрібно надати гарантії повернення інвестицій від надійних економік.

Раніше ми розповідали, як лідери "Великої сімки" хочуть вдарити по можливості РФ фінансувати війну в Україні. Також ми писали, що чекає світові ціни на нафту.