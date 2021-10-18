Першу нитку "Північного потоку – 2" закінчили заповнювати газом

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Перша нитка російського газопроводу "Північний потік – 2" повністю заповнена технічним газом.

Про це повідомив оператор проєкту – компанія Nord Stream 2 AG 18 жовтня.

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"Відповідно до плану та проєктних вимог нитка наповнена так званим технічним газом обсягом приблизно 177 млн куб. м, що забезпечує рівень тиску 103 бар у газопроводі", – йдеться на сайті компанії.

Оператор також зазначає, що цього тиску досить для того, щоб почати транспортування газу в подальшому.

У понеділок російський посол у Великій Британії Андрій Келін також заявив, що газопровід повністю готовий до запуску постачання газу.

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За словами дипломата, Росія чекає тільки остаточного дозволу Німеччини. Він підкреслив, що поставки газу не мають відношення до політики.

Для того щоб почати комерційні поставки, газопровід має пройти сертифікацію і повністю відповідати вимогам Третього енергопакета ЄС.

Коли це може статися і що для цього повинен зробити "Газпром", читайте в нашому матеріалі.