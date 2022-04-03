Перспективи чи тимчасова альтернатива? Скільки коштує місяць мирного неба в Угорщині

Скільки коштує життя в Угорщині / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час війни мільйони наших громадян змушені були покинути власні домівки та виїхати за межі держави, аби знайти собі безпечний притулок. Вже станом на 2 квітня, за даними Організації Об’єднаних Націй, до Угорщини виїхало понад 385,7 тис. українців.

Сайт "Сьогодні" розповість вам, скільки ж коштує життя в сусідній країні.

Реклама

За попередніми розрахунками, загальна вартість проживання в Польщі для двох осіб із середнім рівнем потреб на один місяць становитиме приблизно 737 доларів (орієнтовно 21,5 тис. грн за курсом 3 квітня), не враховуючи вартість житла.

Ціни на продукти

Згідно з моніторингом цін, можна зробити висновок, що вартість продуктів дещо менша, ніж в Україні, проте вища, ніж в Польщі.

Для порівняння ми обрали оновлені в березні дані про вартість товарів в Польщі TravelTables та середні березневі дані Мінфіну.

Реклама

Порівняльна таблиця вартості продуктів в Угорщині та Україні Продукт Ціна продукту в Угорщині Ціна продукту в Україні Молоко 1 л. 19,84 грн 31,36 грн Буханець білого хліба 16,36 грн 26,41 грн Білий рис 1 кг 24,94 грн 34,45 грн Яйця 10 шт 35 грн 40,30 грн Твердий сир 1 кг 149,89 грн 331,90 грн Філе куряче 1 кг 119,33 грн 120,47 грн Яловича вирізка 1 кг 204,33 грн 242,28 грн Яблука 1 кг 27,62 грн 13,24 грн Банани 1 кг 36,47 грн 35,97 грн Картопля 1 кг 16,89 грн 14,87 грн

Варто також зазначити, що вартість пачки цигарок в Угорщині в середньому обійдеться в 106,19 грн, пляшки вина — 109,94 грн.

Якщо говорити про відвідування ресторанів та кафе, то горнятко капучино обійдеться вам у 34,86 грн приблизно, а загалом харчування в недорогому ресторані — у 137,29 грн.

Вартість оренди житла

Для пошуку житла ви можете скористатися сайтом kvartyra.hu. За місяць проживання в квартирі в Будапешті вам доведеться заплатити орієнтовно 150 тис. — 500 тис. угорських форинтів (орієнтовно 13200—44 тис. грн).

Реклама

Звісно, у таких містах, як: Будапешт, Балатон чи Дебрецен, оренда обійдеться дорожче, ніж у менш розвинутих містах. Загалом орендувати квартиру в Угорщині можна за ціною від 7,6 тис. грн.

Варіанти оренди квартир в Будапешті / Фото: скріншот

Загалом, якщо оцінювати середні ціни на оренду квартир в Угорщині, то можна дійти висновку, що:

однокімнатна квартира в центрі міста вам обійдеться в 10,5 тис. грн;

однокімнатна квартира подалі від центру – 7,6 тис. грн;

трикімнатна квартира в центрі міста – 18,3 тис. грн;

трикімнатна подалі від центру – орієнтовно 12,8 тис. грн.

Не варто забувати і про комунальні послуги, які в середньому коштують в Угорщині 4,3 тис. грн (сновні комунальні послуги для квартири площею 85 м. кв, включаючи електрику, опалення або охолодження, воду і вивіз сміття).

Громадський транспорт та мобільний звʼязок

У кожному місті свої тарифи на проїзд у громадському транспорті, але система всюди однакова. В Угорщині є кілька видів квитків – одноразові та щомісячні. Скористатися можна трамваями, автобусами, метро та міськими електричками.

Вартість транспорту в Угорщині:

єдиноразовий квиток, місцевий транспорт — 31,91 грн;

щомісячний проїзд — 869,33 грн.

Якщо говорити про таксі, то ціна за посадку орієнтовно 41 грн, кожен наступний кілометр - 25,47 грн. Вартість 1 л. бензину — 32,18 грн в середньому.

Вартість мобільного звʼязку без знижки та спеціальних тарифів за 1 хв. — 2,95 грн, інтернет з 60 Мбіт/с обійдеться в середньому в 372,46 грн на місяць.

Робота для українців

Як і польські роботодавці, угорські теж намагаються переформатовувати свою роботу через велику кількість переселенців з України, а саме — жінок. Так, наразі вони можуть працювати в:

торгівлі;

сфері обслуговування;

логістиці;

галузі е-commerce;

на підприємствах харчової промисловості – закладах, де не вимагають важких фізичних зусиль.

Однак наразі наразі Угорщині не вистачає робочих рук саме чоловіків, на такі вакансії, як:

електрик (32 500-39 000 грн);

сантехнік (32 500-43 000 грн);

зварник (37-50 тис. грн);

далекобійник (58 500-88 000 грн).

Жінкам пропонують такі вакансії:

швачка (29 250 грн-35 750 грн);

пакувальник (43 000-48 750 грн);

різноробочий на секонд-хенд (19-24 тис. грн).

Допомога біженцям в Угорщині

Для того, щоб отримати допомогу, українські біженці можуть скористатися такими посиланнями:

Ночівлю в Угорщині також можна знайти, заповнивши цю заявку на розміщення.

Нагадаємо, що українці, які приїхали до Польщі з 24 лютого, зможуть отримати допомогу "Сім’я 500+", починаючи з 26 березня.

Раніше ми писали, які держави виплачують допомогу українським переселенцям.