Перспективи чи тимчасова альтернатива? Скільки коштує місяць мирного неба в Угорщині

Скільки коштує життя в Угорщині / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Під час війни мільйони наших громадян змушені були покинути власні домівки та виїхати за межі держави, аби знайти собі безпечний притулок. Вже станом на 2 квітня, за даними Організації Об’єднаних Націй, до Угорщини виїхало понад 385,7 тис. українців.
Сайт "Сьогодні" розповість вам, скільки ж коштує життя в сусідній країні.
За попередніми розрахунками, загальна вартість проживання в Польщі для двох осіб із середнім рівнем потреб на один місяць становитиме приблизно 737 доларів (орієнтовно 21,5 тис. грн за курсом 3 квітня), не враховуючи вартість житла.
Ціни на продукти
Згідно з моніторингом цін, можна зробити висновок, що вартість продуктів дещо менша, ніж в Україні, проте вища, ніж в Польщі.
Для порівняння ми обрали оновлені в березні дані про вартість товарів в Польщі TravelTables та середні березневі дані Мінфіну.
|Продукт
|Ціна продукту в Угорщині
|Ціна продукту в Україні
|Молоко 1 л.
|19,84 грн
|31,36 грн
|Буханець білого хліба
|16,36 грн
|26,41 грн
|Білий рис 1 кг
|24,94 грн
|34,45 грн
|Яйця 10 шт
|35 грн
|40,30 грн
|Твердий сир 1 кг
|149,89 грн
|331,90 грн
|Філе куряче 1 кг
|119,33 грн
|120,47 грн
|Яловича вирізка 1 кг
|204,33 грн
|242,28 грн
|Яблука 1 кг
|27,62 грн
|13,24 грн
|Банани 1 кг
|36,47 грн
|35,97 грн
|Картопля 1 кг
|16,89 грн
|14,87 грн
Варто також зазначити, що вартість пачки цигарок в Угорщині в середньому обійдеться в 106,19 грн, пляшки вина — 109,94 грн.
Якщо говорити про відвідування ресторанів та кафе, то горнятко капучино обійдеться вам у 34,86 грн приблизно, а загалом харчування в недорогому ресторані — у 137,29 грн.
Вартість оренди житла
Для пошуку житла ви можете скористатися сайтом kvartyra.hu. За місяць проживання в квартирі в Будапешті вам доведеться заплатити орієнтовно 150 тис. — 500 тис. угорських форинтів (орієнтовно 13200—44 тис. грн).
Звісно, у таких містах, як: Будапешт, Балатон чи Дебрецен, оренда обійдеться дорожче, ніж у менш розвинутих містах. Загалом орендувати квартиру в Угорщині можна за ціною від 7,6 тис. грн.
Загалом, якщо оцінювати середні ціни на оренду квартир в Угорщині, то можна дійти висновку, що:
однокімнатна квартира в центрі міста вам обійдеться в 10,5 тис. грн;
однокімнатна квартира подалі від центру – 7,6 тис. грн;
трикімнатна квартира в центрі міста – 18,3 тис. грн;
трикімнатна подалі від центру – орієнтовно 12,8 тис. грн.
Не варто забувати і про комунальні послуги, які в середньому коштують в Угорщині 4,3 тис. грн (сновні комунальні послуги для квартири площею 85 м. кв, включаючи електрику, опалення або охолодження, воду і вивіз сміття).
Громадський транспорт та мобільний звʼязок
У кожному місті свої тарифи на проїзд у громадському транспорті, але система всюди однакова. В Угорщині є кілька видів квитків – одноразові та щомісячні. Скористатися можна трамваями, автобусами, метро та міськими електричками.
Вартість транспорту в Угорщині:
- єдиноразовий квиток, місцевий транспорт — 31,91 грн;
- щомісячний проїзд — 869,33 грн.
Якщо говорити про таксі, то ціна за посадку орієнтовно 41 грн, кожен наступний кілометр - 25,47 грн. Вартість 1 л. бензину — 32,18 грн в середньому.
Вартість мобільного звʼязку без знижки та спеціальних тарифів за 1 хв. — 2,95 грн, інтернет з 60 Мбіт/с обійдеться в середньому в 372,46 грн на місяць.
Робота для українців
Як і польські роботодавці, угорські теж намагаються переформатовувати свою роботу через велику кількість переселенців з України, а саме — жінок. Так, наразі вони можуть працювати в:
- торгівлі;
- сфері обслуговування;
- логістиці;
- галузі е-commerce;
- на підприємствах харчової промисловості – закладах, де не вимагають важких фізичних зусиль.
Однак наразі наразі Угорщині не вистачає робочих рук саме чоловіків, на такі вакансії, як:
- електрик (32 500-39 000 грн);
- сантехнік (32 500-43 000 грн);
- зварник (37-50 тис. грн);
- далекобійник (58 500-88 000 грн).
Жінкам пропонують такі вакансії:
- швачка (29 250 грн-35 750 грн);
- пакувальник (43 000-48 750 грн);
- різноробочий на секонд-хенд (19-24 тис. грн).
Допомога біженцям в Угорщині
Для того, щоб отримати допомогу, українські біженці можуть скористатися такими посиланнями:
- Угорщина, Українці в Угорщині (Hungary).
- Помощь на украинско-венгерской Границе.
- Волонтерська Спільнота в Угорщині.
- UNHCR HELP Угорщина.
- Ukraine Help HU.
Ночівлю в Угорщині також можна знайти, заповнивши цю заявку на розміщення.
Нагадаємо, що українці, які приїхали до Польщі з 24 лютого, зможуть отримати допомогу "Сім’я 500+", починаючи з 26 березня.
Раніше ми писали, які держави виплачують допомогу українським переселенцям.